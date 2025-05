Festa salvezza per Itala e Colverde: i risultati di playoff e playout

Prima e Seconda categoria: ecco i risultati delle gare playoff e playout del calcio dilettantistico.

I risultati della domenica tra playoff e playout

Prima categoria: termina il sogno del Cassina, l’Itala festeggia la salvezza.

PLAYOFF

Si interrompe in finale playoff il sogno Promozione per il Cassina. A Rovellasca i gialloblù ci provano, colpiscono ben tre legni ma, al termine dei 90 minuti, è 0-0: risultato che premia i padroni di casa in virtù del miglior piazzamento in classifica nella regular season. Ragazzi di mister Maroni che escono a testa alta da questi playoff.

1^ turno: Bovisio Masciago 0-1 CASSINA RIZZARDI

2^ turno: ROVELLASCA 0-0 Cassina Rizzardi

PLAYOUT

Dopo lo scialbo 0-0 della gara di andata, a Lurate Caccivio è l’Itala ad avere la meglio (2-1): non è bastata la rete di Ferrario a un Bulgaro che retrocede così in Seconda categoria dopo un solo anno. Nerostellati che, grazie alle reti di Somaini e Battaglino, hanno invece potuto dare il via alla festa.

Andata: Bulgaro 0-0 Itala

Ritorno: ITALA 2-1 Bulgaro

Seconda categoria: impresa Colverde, vittoria e salvezza

Un super Colverde trova il colpo esterno a Sagnino (1-2) e festeggia la salvezza. Dopo l’iniziale svantaggio, la squadra di mister Lurati ha ribaltato il punteggio grazie alla rete di Papaccioli e al rigore messo a segno da Basile. Colverde che ha però già comunicato l’intenzione di non iscrivere la squadra il prossimo anno, destinando tutte le risorse sulla pallavolo.

Andata: Colverde 3-3 Sagnino

Ritorno: Sagnino 1-2 COLVERDE