Figino ancora ko, cade anche sul campo della capolista

Il giro di boa nel campionato di Divisione Regionale 2 non porta bene alla Evnext.it Keep Moving Figino che non riesce proprio a vincere in questa seconda fase.

Nuova sconfitta

La squadra gialloverde diretta da coach Gianluca Chiorboli ha incassato la sua quarta sconfitta di fila perdendo a Busto Garolfo contro la capolista del girone Silver il Centro Sportivo Giovanile per 69-58 . Ora l'attenzione va al fine settimana per i vari posticipi che interessano le squadre lariane: domenica in campo la Comense a Canegrate e l'Alebbio Como a Legnano mentre lunedì chiuderà il turno l'Antoniana ospite del Cardano.

Programma del 1° turno ritorno del girone Silver Ovest

Mercoledì 24 aprile Cesano Seveso-Basket Bosto 89-95; giovedì 25 ore 21.30 Centro Sportivo Giovanile-Figino 69-58; domenica 28 Robur Saronno-Pescate.

Classifica del girone Silver Ovest

Centro Sportivo Giovanile Busto Garolfo 12; Pescate, Bosto, Robur Saronno 8; Figino 6; Cesano Seveso 4.

Programma del 1° turno ritorno del girone Gold Ovest

Lunedì 22 aprile Kaire Sport Lurate Caccivio-Malnate 69-67, mercoledì 24 Tavernerio-Cassano Magnago 65-59; domenica 26 Lesmo-Tradate.

Classifica del girone Gold Ovest

Tavernerio 16; Cassano Magnago 10; Tradate, Malnate 6; Lesmo, Lurate Caccivio 4.

Programma del 1° turno ritorno del girone Bronze Ovest

Martedì 23 5 Fuori Giussano-Gavirate 58-50; domenica 28 ore 21.15 Canegrate-Comense, lunedì 29 ore 21.15 Cardano-Antoniana Como.

Classifica del girone Bronze Ovest

Comense, Antoniana Como, Gavirate, Canegrate, 5 Fuori Giussano 8; Cardano 4.

Programma del 1° turno ritorno del girone Iron Ovest

Mercoledì 24 aprile ore 21.30 Origgio-Lomazzo 50-53, Carnate-Parabiago 80-67, domenica 28 ore 18 Legnano-Alebbio Como.

Classifica del girone Iron Ovest

Legnano, Origgio 12; Alebbio Como 10; Carnate, Lomazzo 6; Parabiago 0.