Figino vola contro Villa Guardia, Cucciago Bulls "matati" dal fanalino Lonate

Con il posticipo domenicale Cucciago-Lonate è andato in archivio con una sorpresa il 5° turno di ritorno del girone Ovest A di Divisione Regionale 2.

Le gare

Infatti ha fatto rumore il tonfo casalingo dei tori di Cucciago "matati" dal fanalino di coda per 73-77. Una brusca frenata per i Bulls diretti da coach Andrea Bernasconi che arrivavano a questa sfida salvezza sulla scia di due grandi vittorie. Nel weekend chi ha sorriso è stato il Figino che ha stravinto il derby d'alta quota contro il Villa Guardia. Masticano invece amaro sia Antoniana Como che Kaire Sport Lurate Caccivio entrambe battute in volata e di stretta misura.

Risultati del 5° turno di ritorno girone Ovest A

Laveno-Antoniana Como 68-66, Cassano Magnago-Daverio 55-60, Busto Arsizio-Kaire Sport Lurate 72-69, Figino-Villa Guardia 83-67, Cavaria-Bosto Varese 53-70, Malnate-Gavirate 83-72, domenica 2 marzo Cucciago Bulls-Lonate 73-77.

La classifica aggiornata, DR2

Daverio 34; Figino 28; Villa Guardia, Laveno, Bosto 24; Malnate, Busto Arsizio 18; Cassano Magnago, Gavirate, Cavaria 14; Antoniana Como 12; Kaire Lurate Caccivio, Cucciago Bulls 10; Lonate Pozzolo 8.

Programma del 6° turno di ritorno girone Ovest A

Giovedì 6 marzo ore 21.15 Antoniana Como-Basket School Cavaria; venerdì 7 ore 21 Daverio-Figino, Bosto Varese-Malnate. Gavirate-Busto Arsizio, 21.30 Villa Guardia-Cucciago Bulls, Kaire Sport Lurate- Cassano Magnago, domenica 9 marzo Lonate-Laveno.