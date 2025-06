Filippo Baldi Rossi, professionalità in 124 presenze

Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica di aver risolto consensualmente il contratto con l’atleta Filippo Baldi Rossi.

Ringraziamenti a Baldi Rossi

Così il comunicato: "L’intera società desidera esprimere un sentito e caloroso ringraziamento a Filippo per la grande professionalità, l’impegno costante e la dedizione con cui ha onorato la maglia biancoblù in ognuna delle 124 presenze ufficiali. Tre stagioni intense, durante le quali Baldi Rossi ha lasciato un segno profondo nella storia recente del Club, e culminate con il trofeo della promozione in Serie A, alzato al cielo del PalaDesio da capitano".