Gara uno all’Amicacci Abruzzo, testa alla seconda sfida in programma sabato prossimo al PalaMeda (22 aprile, ore 14). A Giulianova passano gli abruzzesi 56 a 44 sulla UnipolSai Briantea84 Cantù in una gara che parte bene per i biancoblù (5-0), poi costretti a rincorrere.

Finale Scudetto, gara1 all'Amicacci Abruzzo: vince 56 a 44 sulla UnipolSai

Primo quarto deciso nel finale dal gruppo guidato da coach Di Giusto, poi nel secondo i canturini commettono qualche errore di troppo. Risposta di carattere con un 6-0 prima dell’intervallo per provare a ridimensionare il gap. Il quarto successivo inizia a rilento, poi Bassoli si carica la squadra e un 8-0 vale il -1 (31-30) a 3’ dalla fine del terzo tempo di gioco. Negli ultimi 10’ Barbibay e Vigoda fanno valere tutte le loro qualità a canestro per il 56 a 44 alla sirena.

Coach Jaglowski opta per il quintetto iniziale composto da Santorelli, Tomaselli, Buksa, Carossino e De Maggi. La tripla di Carossino apre le danze, poi De Maggi per il 5-0 a tabellone dopo 3’ di gioco. Time-out Amicacci. Dopo 4’ è Barbibay a rompere il ghiaccio per gli abruzzesi che faticavano a trovare i primi punti, con due liberi su due, poi sempre il numero 50 agguanta il pareggio (5-5). Bel fraseggio UnipolSai che sull’asse De Maggi-Carossino manda a canestro quest’ultimo per il 7-5 a 4’39’’ dal termine. Si accende la gara con Benvenuto che pesca subito il pari. Santorelli (uno su due dalla lunetta), Vigoda vale la tripla per il primo vantaggio Amicacci (10-8). De Maggi fa tutto bene: prima in difesa e poi in attacco per il 10-10 a 2’ dalla sirena. Barbibay non perdona dalla sua lunetta, poi Vigoda alimenta. Dopo 10’ Amicacci avanti 14-10.

Secondo quarto. Per la UnipolSai ci pensano De Maggi e Santorelli, a spezzare Vigoda. 2’ di gioco, il tabellone dice 16-14 per gli abruzzesi. Vigoda e Benvenuto spingono (20-14). Time-out biancobù. Coach Jaglowski cambia e mette Bassoli al posto di Buksa. Barbibay porta i suoi sul +8, poi De Maggi ritorna a referto. Errore in fase di impostazione per la UnipolSai che costa caro, il solito Barbibay lasciato solo non perdona. Al giro di boa il tabellone segna 24-16 per l’Amicacci.

UnipolSai costretta a rincorrere in questa fase, fatica a trovare concretezza in fase di creazione. Ancora il numero 50 abruzzese per il suo tredicesimo punto personale fin qui (+10 Amicacci, 26- 16). Fuori Bassoli, dentro Buksa. De Maggi rompe il break avversario, Carossino e poi Bassoli

(rientrato al posto di Buksa) lo seguono per un break (6-0) di risposta. Cavagnini nel finale vale il 28-22 prima dell’intervallo.

Terzo quarto, la UnipolSai torna in campo con Santorelli, Tomaselli, Bassoli, Carossino e De Maggi. Tanti errori in questa fase, il punteggio non si sblocca fino al canestro di capitan Marchionni. Barbibay fa due su due dalla lunetta, Bassoli risponde con un libero. Il tempo scorre e il parziale di tempo rimane basso in una gara molto fisica in questi minuti (32-23 a 05’49’’ dalla fine del terzo quarto). De Maggi di carattere, poi Bassoli non sbaglia. Si riduce il gap (-5, 32-27) nei confronti degli abruzzesi. Ancora UnipolSai con Santorelli (32-29), Bassoli per il -1 (8-0 di break).

Bel momento per i biancoblù, spezzato dal solito Barbibay. Partita nel vivo. Fuori Carossino, dentro De Maggi. Bassoli ancora in risposta, ma Vigoda trova una preziosa tripla per scacciare i momentanei guai. Bassoli super dalla sua mattonella continua a macinare punti, nel finale Barbibay e Vigoda si mettono in sicurezza. A 10’ dalla fine guida l’Amicacci 41-35.

Ultimi 10’. La UnipolSai riparte da Santorelli, Tomaselli, Bassoli, Geninazzi e Carossino. Santorelli sblocca il tabellone dopo 2’ (41-37 per gli abruzzesi), poi Cavagnini va a referto e approfitta anche del libero (44-37). La UnipolSai deve rincorrere. Assist Carossino per i primi due punti di capitan Geninazzi, ma Vigoda è letale sotto canestro. Barbibay alimenta al 5’ dalla fine: 48-39. Ancora il numero 50 (50-39). Cambi per coach Jaglowski: dentro Buksa e De Maggi, fuori Bassoli e

Geninazzi. Carossino trova un libero su due a 3’20’’ dalla fine (-10. 50-40). Momento difficile per la UnipolSai, con Benvenuto che porta i suoi a +12 a 3’04’’ dal termine. Buksa a referto, Benvenuto non fallisce il doppio appuntamento dai liberi (54-42 per l’Amicacci a 02’18’’ dal termine). Barbibay non sbaglia. De Maggi nel finale. Gara uno va all’Amicacci, 56-44 il finale.

Arbitri (Rambelli, Palazzo, De Mattia)

Tempi (14-10, 28-22, 41-35, 56-44)

Tabellini

Deco Metalferro Amicacci Abruzzo 56 (Barbibay 25, Vigoda 16, Benvenuto 8, Cavagnini 5,

Marchionni 2, Hawtin, Blasiotti, Messina, Minella, Baho, Greco Brakus). Coach Di Giusto

UnipolSai Briantea84 44 (De Maggi 14, Bassoli 11, Carossino 8, Santorelli 7, Geninazzi 2, Buksa

2, Tomaselli, Makram). Coach Jaglowski

(foto di Alessandro Vezzoli)