Finale Under18: Cermenate è argento, Cabiate oro

La Gusto Tondo Cermenate ha conquistato l’argento nelle finali Territoriali di Under18 femminile.

Secondo posto per l’Under18 di Cermenate

Per Cermenate una sconfitta per 3-0 per mano delle padrone di casa dell’Italtex Cabiate. Buon avvio di primo set per le padrone di casa (6-1). Cermenate prova ad accorciare (8-5, 13-11), ma Cabiate mantiene sempre la testa (20-15, 24-18) vincendo il parziale 25-19. Il secondo set è la copia del precedente con Cabiate subito avanti (6-2, 13-6). La formazione di coach Sartorello fatica a prendere ritmo (16-9, 21-11) lasciando alla formazione di casa il parziale 25-12. Non cambia il canovaccio nel terzo set. Cabiate parte nuovamente in testa (3-0, 7-2, 13-6). La Gusto Tondo gioca ma non riesce a rientrare (18-9, 19-12) e per le padrone di casa è semplice chiudere il parziale 25-16, e l’incontro 3-0.

Il commento di coach Sartorello

Coach Sartorello commenta così il match: “Partita difficile, giocata a tratti con lo spirito giusto. Troppe imprecisioni non ci hanno permesso di esprimere a pieno la nostra pallavolo. Siamo comunque felici di aver concluso il campionato con un buon secondo posto!”. Per la Gusto Tondo Cermenate un ottimo argento a coronamento di una stagione di livello. Il secondo posto garantisce alle virtussine l’accesso alla fase regionale del campionato di Under 18 Femminile che vedrà il via la prima settimana di aprile.

Info match

Finale primo Posto - Under 18 Femminile 2024/2025 - FIPAV Como

ITALTEX CABIATE 3 - GUSTO TONDO CERMENATE 0 (25-19, 25-12, 25-16)

GUSTO TONDO CERMENATE: Ruiu, Annoni, Premoli, Piubeni, Lanzarotti, Carraro, Colombani, Mussida, Rusconi, Gioia, Ferrario, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.

Cabiate conquista l'oro

Davanti ad una splendida cornice di pubblico sono le padrone di casa dell'Italtex Cabiate ad avere la meglio in finale delle pari età della Gusto Tondo Cermenate.

Nella finale per il terzo posto, invece, è PVI Pallavolo Arosio a vincere per 3-1 contro San Giorgio Luraghese. Il premio di MVP delle finali va a Lin Cristina di Italtex Cabiate.

Le prime due formazioni classificate, Italtex Cabiate e Gusto Tondo Cermenate, si sono inoltre aggiudicate l'accesso alle fasi regionali del campionato.