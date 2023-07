Domenica 9 luglio si è concluso il primo campionato italiano 3vs3 giovanile/open di basket in carrozzina. È stata una due giorni intensa al PalaIseo di Milano, nell’ultima tappa della manifestazione targata Fipic (Federazione italiana pallacanestro in carrozzina) organizzata da Briantea84 con il patrocinio del Comune di Milano e in collaborazione con Milano Sport.

Finali 3vs3 di basket in carrozzina: alla Briantea l'organizzazione, ai Giovani e Tenaci i titoli

Bottino pieno per i Giovani Tenaci che hanno conquistato il titolo in entrambe le categorie. Netta la vittoria dei capitolini in gara3 giovanile contro la UnipolSai Briantea84 Cantù, in una serie iniziata sabato 8 e chiusa a senso unico (3-0). Avvincente la sfida della finalissima open: una vittoria per parte tra Giovani e Tenaci e Npic Rieti, con quest’ultimi decisivi all’overtime in gara2 che ha rimandato ogni discorso a gara3, in cui i romani hanno vinto partita e titolo di categoria.

I risultati delle partite di sabato 8 luglio

Ogni partita dura 15'. La squadra che raggiunge 21 o più punti prima dei 15' vince la partita indipendentemente dallo scadere del tempo di gioco.

Giovanile: Giovani e Tenaci-UnipolSai Briantea84 Cantù (gara1) 12-4

Open: Giovani e Tenaci-Npic Rieti 14-16

Giovanile: UnipolSai Briantea84 Cantù-Giovani e Tenaci (gara2) 9-12

Open: Npic Rieti-Crazy Ghosts Pontecagnano F. 20-14

Open: Giovani e Tenaci-Crazy Ghosts Pontecagnano F. 21-9

Open: Npic Rieti-Giovani e Tenaci 15-18

Open: Crazy Ghosts Pontecagnano F.-Npic Rieti 11-17

Open: Crazy Ghosts Pontecagnano F.-Giovani e Tenaci 5-19

I risultati delle partite di domenica 9 luglio

Giovanile: Giovani e Tenaci-UnipolSai Briantea84 Cantù (Gara3) 10-6

Open: Giovani e Tenaci-Npic Rieti (Gara1, finale primo-secondo posto) 19-7

Open: Npic Rieti-Giovani e Tenaci (Gara2, finale primo-secondo posto) 13-13 (15-14 d.t.s.)

Open: Giovani e Tenaci-Npic Rieti (Gara3, finale primo-secondo posto) 19-10