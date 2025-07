Finali CSI: Inverigo è vicecampione d'Italia, beffata da Reggio Calabria

Pallacanestro minors

I Ravens lariani sul secondo gradino del podio alle finali nazionali

Si spegne sulla sirena il sogno tricolore dei Ravens Inverigo alle finali tricolori del campionato di basket Senior CSI che si sono chiuse ieri in provincia di Bologna a Lizzano in Belvedere e Porretta Terme Alto Reno.

Argento alle Finali CSI

I Corvi lariani diretti da coach Nicola Fumagalli ieri mattina si sono dovuti arrendere in finalissima per 48-46 beffati da Reggio Calabria che si è imposta segnando il canestro della vittoria all'ultimo secondo dopo una partita sempre in equilibrio. "Peccato per come è finita - dice il dirigente Giorgio Antoniol - ci credevamo, perdere così è beffardo. Abbiamo però raggiunto l'obiettivo che ci eravamo posti quello di raggiungere la finale certo è che a quel punto speravamo nel tricolore. E' stata comunque una grandissima stagione e siamo davvero contenti". Si è chiusa quindi con un pizzico di amarezza la bella stagione dei Ravens che, dopo essersi confermati campioni provinciali e lombardi, sono stati poi grandi protagonisti di queste finali nazionali perdendo solo due volte sempre con Reggio Calabria prima nel girone eliminatorio e poi nella finalissima e sempre di misura.

Risultati del Girone A

Giovedì 10 luglio: Ravens Inverigo-Furiosi Verona 52-50, Perugia-Reggio Calabria 62-65

Venerdì 11 luglio: Ravens-Perugia 69-57, Reggio Calabria-Furiosi Verona 69-68. Sabato 12 luglio: ore 9 con Ravens Inverigo-Reggio Calabria 46-47.

Semifinale

Sabato 12 luglio ore 21 Inverigo-Bologna 53-51

Finalissima

Domenica 13 luglio ore 10 Inverigo-Reggio Calabria 46-48