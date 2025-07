Finali tricolori di basket CSI: Inverigo ha esordito battendo Verona

Pallacanestro minors

E' iniziata bene l'avventura dei Ravens di coach Nicola Fumagalli.

E' partita con il piede giusto e una vittoria, seppur sofferta, l'avventura dei Ravens Inverigo alle finali tricolori del campionato di basket Senior CSI.

Finali tricolori, esordio da sogno

Le finali sono in programma fino a domenica 13 in provincia di Bologna a Lizzano in Belvedere e Porretta Terme Alto Reno. Nella mattina di oggi, giovedì 10 luglio, nell'impegno inaugurale nel girone A i Corvi lariani diretti da coach Nicola Fumagalli hanno battuto in volata per 52-50 (Ravens: Castoldi 22, Caggio 17, Kim4, Melli 3, Riva 2, Radaelli 2, Corbetta 2. All. Fumagalli) i Furiosi dell'AS Cestista Verona. A seguire nell'altro match del girone Amatori del Basket Perugia-Reghion Basket Popolare Reggio Calabria 62-65. Domani mattina seconda giornata che si aprirà dalle ore 9 con Inverigo-Perugia e poi Reggio Calabria-Verona. Sabato mattina terzo turno: Inverigo-Reggio Calabria e Perugia-Verona che determineranno le qualificazioni alla fase successiva e alle semifinali. Nel Girone B, invece, sono inserite: ASD Cometa FC (Piemonte), Hic Sunt Leones Basket 1970 Asd Bologna (Emilia Romagna), Montesacro Roma 1987 Ssd Arl (Lazio), ASD Belifika Brindisi (Puglia).