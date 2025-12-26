Fine anno dolce per Antoniana Como e Appiano, amaro per Figino, Inverigo e Lurate

Si è chiuso con le partite del 12° turno sotto l’albero, penultimo d’andata, il 2025 agonistico delle cinque squadre lariane impegnate nel campionato di Divisione Regionale 2.

Le gare

A fare festa sono state però soltanto l’Indipendente Appiano Gentile che ha domato in casa Lentate e l’Antoniana Como che ha vinto il derby natalizio sul campo di Inverigo. Masticano amaro anche Figino ko con la Sanfru e Lurate Caccivio battuta nel big match sul campo del Cesano Seveso. Il campionato DR2 tornerà in campo dopo la sosta per le festività dal 13 gennaio per l’ultimo turno d’andata.

I risultati del 12° turno del girone C

Sanfru Basket-Pallacanestro Figino 83-50, Il Gigante Inverigo-Antoniana Como 69-71, Indipendente Appiano Gentile-Mia Lentate 65-59, Lesmo-Pescate 67-69, Cesano Seveso-Kaire Sport Lurate Caccivio 76-62, Master Carate Brianza-Nova 80-58.

La classifica aggiornata del girone C

Cesano Seveso 18; Lesmo, Masters Carate Brianza 16; Kaire Sport Lurate Caccivio, Indipendente Appiano Gentile 14; Mia Lentate, Pescate 12; Sanfru, Antoniana Como 10; Nova Milanese 8; Il Gigante Inverigo 6; Figino, Gerardiana Monza 4.

Programma del 13° turno, ultimo d’andata, del girone C

Giovedì 13 gennaio Sanfru-Nova, venerdì 16 Mia Lentate-Cesano Seveso, Pescate-Figino, Gerardiana-Inverigo, Kaire Sport Lurate-Appiano Gentile, domenica 18 Masters Carate-Lesmo.