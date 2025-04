Finisce la stagione della Campi Reali Cantù

Alla Campi Reali Cantù non bastano un Andrea Galliani da 17 punti e un Francesco Quagliozzi da 15 per allungare la serie e portare gli Ottavi di Finale di Del Monte® Coppa Itali a Serie A2 a Gara 3. La Cosedil Acicastello gioca una gara molto solida, con Basic e Argenta sugli scudi, e conquista i Quarti di Finale in due partite.

La gara

Coach Alessandro Mattiroli schiera Francesco Cottarelli al palleggio, Francesco Quagliozzi opposto, Andrea Galliani ed Elio Cormio schiacciatori, Manuel Marzorati (al suo esordio da titolare in Serie A2) e Marco Bragatto centrali, e Leonardo Caletti libero. Coach Paolo Montagnani risponde con Francesco Bernardis in cabina di regia, Andrea Argenta opposto, Luka Basic e Will Rottman in banda, Diego Bartolini e Nicolò Volpe al centro, e Simone Orto e Simone Lombardo che si alternano come libero.

La Campi Reali strappa a inizio primo set con un ace di Galliani (3-0), ma Bernardis segna la parità a quota 5. Cantù riprende il ritmo e allunga di nuovo (12-7), ma la Cosedil alza il muro, impatta a quota 12, e Coach Mattiroli ferma il gioco. Quagliozzi attacca fuori e Acicastello prende il doppio vantaggio (13-15), ma l'opposto canturino si fa perdonare con il controsorpasso (17-16). Volpe mura Galliani, Bragatto attacca fuori, ei siciliani sono di nuovo a +2 (18-20). Galliani ferma Basic, ed è di nuova parità a 22. Volpe conquista il primo set point per i suoi (23-24), ma Cormio manda il parziale ai vantaggi. Chiude un'infrazione in palleggio di Cottarelli (24-26).

Nel secondo set altra partenza a razzo della Campi Reali (4-1) La Cosedil prova a rientrare con Argenta (5-4), ma Cantù la ricaccia indietro (8-4). Altra rimonta da parte di Acicastello (8-7), ma l'asso di Quagliozzi convince Coach Montagnani a fermare il gioco (11-7). Quagliozzi fa infrazione di seconda linea, ei siciliani tornano sotto (12-11). Due pipe di Galliani riportano i canturini a +2 (15-13), ma un asso di Argenta segna la nuova parità a quota 15. Galliani mura l'opposto etneo e consegna il nuovo doppio vantaggio ai suoi (19-17). L'asso di Bartolucci si ribalta di nuovo tutto, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (21-22). Argenta consegna il primo set point ai suoi (22-24), e la new entry Lucconi chiudendo il parziale (23-25).

A inizio terzo set la Cosedil prende subito il doppio vantaggio con Rottman (2-4), ma lo schiacciatore statunitense fa invasione di seconda linea ed è parità a quota 7. Un attacco fuori di Bragatto consegna il nuovo +2 ad Acicastello (7-9), ma il turno al servizio di Quagliozzi, condito da 3 ace, manda la Campi Reali a +3, e Coach Montagnani vuole parlarci su (13-10). I siciliani tornano sotto (13-12), ma vengono ricacciati indietro da un muro di Bragatto su Argenta (17-14). Gli etnei non stanno a guardare, e si ribaltano di nuovo la situazione con il turno al servizio di Rottman (17-18). Gli ospiti vanno a +2 e Coach Mattiroli ferma il gioco (18-20). Marzorati segna la parità a quota 20, ma un attacco fuori di Quagliozzi marca il nuovo +3 esterno (21-24). Base che chiude con un ace alla prima occasione (21-25).

Il commento

Queste le parole di Coach Alessandro Mattiroli a fine partita:

"Colgo l'occasione per ringraziare tutta la squadra e tutti i ragazzi, soprattutto chi ha giocato meno durante l'anno: hanno fatto un lavoro straordinario, sono stati 'sul pezzo' tutta la stagione, e ci hanno permesso di raggiungere l'obiettivo che ci eravamo prefissati. Un grazie enorme a tutto lo staff: anche loro sono sempre stati vicini, hanno sempre utilizzato e fatto un super lavoro. Lo dimostra il fatto che i nostri giocatori hanno avuto pochissime problematiche fisiche e pochissimi infortuni Insomma, lo staff è stato straordinario, quindi grazie a tutti!”.

Il tabellino

CAMPI REALI CANTU' 0

COSEDIL ACICASTELLO 3

(24-26, 23-25, 21-25)



CAMPI REALI CANTU' : Cottarelli 2, Quagliozzi 15, Galliani 17, Cormio 3, Marzorati 5, Bragatto 5, Caletti (L1), . NE: Martinelli, Novello, Bacco, Tiozzo, Candeli, Butti (L2). Tutti: Mattiroli, 2° Tutti: Zingoni (battute vincenti 5, battute sbagliate 9, muri 7) .

COSEDIL ACICASTELLO : Bernardis 1, Argenta 17, Base 14, Rottman 10, Bartolini 4, Volpe 9, Orto (L1), Saitta, Lucconi 1, Bartolucci 4, Lombardo (L2). NE: Bossi. Tutti: Montagnani, 2° Tutti: Lionetti (battute vincenti , battute sbagliate , muri ).

Arbitri: Giuseppina Stellato (CE) e Claudia Angelucci (AQ)

Addetto al videocheck : Gianluca Fumagalli

Credito fotografico: Patrizia Tettamanti