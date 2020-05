Fipav Como la sede di via Masia resterà chiusa al pubblico fino al 1 giugno

Fipav Como comunicazione del comitato federale territoriale lariano a tutte le società.

Fipav Como provvedimento preso per la gestione dell’emergenza Covid 19

In queste ore il comitato territoriale della Fipav Como ha comunicato a tutte le società della provincia che la sede di via Masia a Como resterà chiusa al pubblico fino al prossimo 1 giugno 2020. Una decisione presa dal comitato presieduto da Lucio Amighetti inottemperanza a quanto stabilito dall’ultimo decreto governativo appena firmato e per la gestione dell’emergenza Covid 19. Le società e gli interessati possono però contattare la Fipav Como sia telefonicamente che via email.

La comunicazione ufficiale del Comitato Fipav Como

MISURE STRAORDINARIE PER IL CONTENIMENTO DEL VIRUS COVID-19

In ottemperanza a quanto stabilito con il DPCM 20200308 firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 59 del 8-3-2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 202, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (Coronavirus) la nostra sede di Viale Masia 42 a Como si è così organizzata:

1. Sospensione dell’accesso al pubblico presso nostra sede.

2. Sospensione di tutte le consegne documentali cartacei “brevi manu”; chi dovesse lasciare documenti può lasciarli nella cassetta postale.

3. Si prega di contattare telefonicamente o a mezzo mail le Commissioni interessate

Per informazioni e contatti rivolgersi a:

Tel. 031/570495 – Fax 031/570743

Sito internet: www.fipav.como.it

E-mail: como@federvolley.it