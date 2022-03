Fipic: la UnipolSai junior vince a Roma contro i Giovani e Tenaci

Basket

Trasferta impegnativa, ma il finale è 52 a 36.

Briantea 84, una grande prova dei giovanissimi.

Vittoria nella Capitale

Una trasferta impegnativa, una grande prova dei giovanissimi della UnipolSai Briantea84 Cantù: ecco i primi due punti stagionali nel campionato giovanile Fipic (Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina). Sorridono i biancoblù dopo il 52-36 maturato nella mattinata di oggi, domenica 20 marzo, sul campo dei Giovani e Tenaci, squadra forte e di esperienza.

I ragazzi non hanno mai mollato

“Abbiamo attaccato fin da subito molto bene con un buon giro di palla e facendo fare più volte i ventiquattro secondi agli avversari con delle buone rotazioni difensive - hanno commentato i coach Anna Serra ed Elia Turconi - I ragazzi hanno ascoltato le direttive, non hanno mai mollato nemmeno davanti ai continui tentativi di aggancio dei Giovani e Tenaci. Siamo orgogliosi di come i giocatori hanno interpretato la partita, un ringraziamento anche a chi ci aiuta e supporta in allenamento e non era presente in questa trasferta”.