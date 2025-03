For e Itala avanti tutta: i risultati della domenica

Dalla Prima alla Terza: ecco tutti i risultati della domenica delle compagini dell'Olgiatese.

Prima categoria: torna a vincere la For, cinquina Itala nel derby

Girone A - Dopo due mesi torna a vincere la Faloppiese Olgiate Ronago (0-2 sul campo del fanalino di coda Cas Sacconago). Ora a un passo dalla salvezza aritmetica: sono noni a 35 punti.

Girone B - Il Cassina non va oltre il pari sul campo della Cdg Veniano (1-1): resta sesto, appena fuori dalla zona playoff, a 45 punti. Veniano undicesimo a 29 punti. Super vittoria dell’Itala, che stravince 5-0 il derby salvezza con il Bulgaro: al momento sarebbe salva a 29 punti, Bulgaro terzultimo a 22.

Seconda categoria: colpaccio Concagnese sul fondo

Girone G - Rinviata la gara della seconda della classe Aurora Montano contro il Lezzeno per impraticabilità del campo di Montano Lucino. Pareggio per il Cda Cavallasca sul campo del già campione Cucciago (2-2): sanfermini terzi a -6 dai gialloverdi. La sconfitta in rimonta dell’Uggiatese con la Cdg Erba (2-1) spegne probabilmente anche le ultime speranze playoff dei gialloblù: sono settimi a 36 punti. Pari esterno della Guanzatese ad Albate (1-1): è quartultima a 26 punti, +2 sulla zona playout. Il collo della domenica è della Concagnese, che supera 3-0 la Porlezzese nello scontro sul fondo e aggancia in classifica il Colverde, reduce dalla sconfitta per 3-0 a Tavernola. Al momento il playout sarebbe proprio Colverde-Concagnese.

Terza categoria: Real San Fermo e Villaguardia battute di misura

Como - Girone A - Il Real San Fermo cade 1-0 sul campo della vicecapolista Misinto: resta nono a 39 punti.

Varese - Girone A - Villaguardia sconfitto 0-1 dall’Airoldi: rimane ultimo a 9 punti.