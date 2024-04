For in campo per la promozione in Prima categoria

Primo match point per la For, la neonata società calcistica Faloppiese Olgiate Ronago che domenica 7 aprile sarà in campo al comunale di Olgiate Comasco.

Un sogno che sta diventando realtà

La capolista (bottino di 59 punti) ospiterà la Lariointelvi. Il compito dei ragazzi di mister Mauro Trunetti (nella foto) è quello di mettere in cascina altri tre punti e guardare con interesse agli altri risultati. Per laurearsi campioni, infatti, devono sperare nella concomitante sconfitta dell’Uggiatese (seconda a quota 52), impegnata sull’ostico campo del Serenza Carroccio, e in un passo falso dell’Itala (terza con 48 punti), che a Lurate Caccivio affronterà il Sagnino.

Stagione esaltante in Seconda categoria

Il progetto della fusione calcistica sta raccogliendo risultati di livello. Non solo la prima squadra, ormai a un passo dal salto nella categoria superiore, ma anche il settore giovanile si sta comportando bene. Campionato vinto dagli Allievi Under 17 di mister Davide Quetti e la Juniores contenderà fino all'ultimo la vittoria del campionato ai Cacciatori delle Alpi.

Le altre partite della domenica

Tra le squadre in cerca dei play off è pronto ad approfittarne il Cavallasca (quarto posto a 46 punti), che gioca contro la Cdg Erba. L’Aurora Montano, dodicesima con 30 punti, è impegnata in trasferta contro la Vasca, mentre i Cacciatori delle Alpi, terzultimi a quota 18, cercano fondamentali punti salvezza contro un Lezzeno già ampiamente salvo.