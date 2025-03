Formazioni Giovanili della Virtus, ecco i risultati del week-end

Fine settimana dolce e amaro per le compagini Giovanili della Pallavolo Virtus Cermenate, ecco i risultati raggiunti.

Giovanili in campo

Under 18

Semifinale di andata per il titolo di campione territoriale per l’Under 18 targata Gusto Tondo Cermenate contro San Giorgio Luraghese. Primo set equilibrato fino a metà parziale (5-5, 9-9, 12-12, 15-15), quando sono le ospiti a conquistare un buon break (15-19). Le virtussine non riescono a rientrare (18-23), lasciando alle avversarie il parziale 20-25. Parte bene Cermenate nel secondo set (4-1, 8-3). San Giorgio Luraghese rimonta impattando sull’11-11 e portandosi in testa (12-15). Ci prova la Gusto Tondo Cermenate (15-15), ma il finale sorride ancora alle ospiti che si aggiudicano il parziale 20-25. Blackout San Giorgio Luraghese nel terzo set. Le virtussine partono forte (6-1, 10-2). Le ospiti faticano a trovare gioco (15-6, 18-9) e per Cermenate è semplice chiudere il parziale 25-13. Parte avanti San Giorgio Luraghese nel quarto set (0-3). La formazione di coach Sartorello non è doma e prima impatta sul 4-4, poi conquista un break di vantaggio (8-5). Le ospiti ribaltano il punteggio (9-11), ma le padrone di casa rimettono tutto in equilibrio sull’11-11. Si gioca punto a punto fino al 15-15, quando sono le ospiti a provare l’allungo (16-19). Le virtussine non mollano e trovano un buon filotto di punti che riporta in testa Cermenate (21-19, 23-19) che conquista il parziale 25-23. Il tiebreak è tutto della Gusto Tondo Cermenate che parte con un netto 7-0, amministra il vantaggio (10-4), rintuzza un tentativo di rientro di San Giorgio Luraghese (10-9) e chiude 15-10 il parziale, vincendo l’incontro 3-2. Appuntamento ora per il match di ritorno in programma mercoledì 19 marzo 2025 alle 20.30 a Lurago Marinone.

GUSTO TONDO CERMENATE 3 - SAN GIORGIO LURAGHESE 2 (20-25, 20-25, 25-13, 25-23, 15-10)

GUSTO TONDO CERMENATE: Ruiu, Annoni, Premoli, Piubeni, Lanzarotti, Carraro, Colombani, Mussida, Rusconi, Gioia, Ferrario, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.

Under 13

Sfida lontano dalle mura amiche per l’Under 12 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro Cernobbio. Subito avanti le virtussine nel primo set (2-5). Cernobbio impatta 5-5. Punto a punto fino all’8-8, quando è ancora Cermenate a prendere la testa (8-13, 10-16). Cernobbio si rifà sotto (14-16), ma il finale è delle ospiti che vincono 19-25 il parziale. Avvio forte di Cermenate nel secondo set (1-8). Cernobbio accorcia (7-8), ma le virtussine non sono dome ed allungano nuovamente (7-11, 8-15, 9-20). Le padrone di casa non riescono a rientrare (10-22), lasciando a Cermenate il parziale 12-25. Avvio equilibrato di terzo set fino all’8-8, quando è la formazione di coach Tosetti a trovare un buon filotto di punti (8-16, 9-24). Cernobbio accorcia (14-24), ma il punto decisivo è di Cermenate che chiude 14-25 il parziale e l’incontro 0-3.

PALLAVOLO CERNOBBIO 0 - ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 3 (19-25, 12-25, 14-25)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Nebbia, Seveso, Simeone, Mascheroni, Rogantini, Rusconi, Mastronicola, Zecca, Bolzonaro, Caccamo, Simeone. Allenatore: Tosetti Sofia.

Under 13, tra le Giovanili della Virtus non conquista la vittoria

Sfida lontano dalle mura amiche anche per l’Under 13 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro Polisportiva Sant’Agata. Buon avvio delle virtussine nel primo set (0-6). Le padrone di casa rientrano impattando prima sul 9-9, portandosi poi in testa (13-10). Cermenate resta in scia ma non trova l’aggancio (14-13, 17-14, 20-17). Sant’Agata nel finale allunga andando a vincere il parziale 25-17. Nuovamente avanti Cermenate nel secondo set (1-3, 2-7, 5-10). Le padrone di casa rimettono tutto in equilibrio sull’11-11. Ci riprovano le virtussine (11-14), ma Sant’Agata ribalta nuovamente il punteggio (18-15, 22-17), andando a chiudere il parziale 25-18. Il terzo set è tutto della formazione di casa che parte avanti (5-1, 8-2, 13-6), amministra il vantaggio (187-, 22-8) e chiude 25-10 il parziale, vincendo l’incontro 3-0.

POLISPORTIVA SANT’AGATA 3 - ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 0 (25-17, 25-18, 25-10)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Gioia, Mascheroni, D’Angelo, Ballirò, Sala, Mastronicola, Fonti, Bolzonaro, Cimatti. Allenatore: Ruiu Camilla.

Prossimi incontri Giovanili

Under 18 Femminile - Semifinale di Ritorno

Mercoledì 19 marzo 2025 – ore 20.30: San Giorgio Luraghese – Gusto Tondo Cermenate

Under 13 Femminile

Sabato 22 marzo 2025 – ore 16.30: PVI Arosio Carugo – Ass. Castelnuovo Cermenate

Under 12

Domenica 30 marzo 2025 – ore 11.00: Ass. Castelnuovo Cermenate – Union Volley Mariano