Frustaci e Nasraoui in campo con l'Italia Under23 3X3 in Slovenia

Da Cantù e Cermenate alla Slovenia: ci sono anche due cestiste brianzole nel quartetto dell'Italia Under23.

Italia Under23 firmata dalla Brianza

Da oggi, martedì 6 agosto, all'8 agosto l’Italia parteciperà alla tappa slovena FIBA 3×3 Youth Nations League Under 23. Dopo tre giorni di allenamenti a Gorizia le azzurre con la canturina Meriem Nasraoui e la vertematese Sofia Frustaci scendono in campo a Portoroz per partecipare al torneo che vedrà protagoniste oltre all’Italia anche Austria, Germania, Slovenia e Slovacchia. Oggi, alle 17.50, le italiane debutteranno contro le padroni di casa della Slovenia e a seguire tutte le altre sfide. Il raduno finirà, poi, il 9 agosto quando le atlete rientreranno nelle loro sedi in Italia.

Questa la squadra 3x3

Caterina Gilli 2002

Sofia Frustaci 2002

Meriem Nasraoui 2002

Giulia Natali 2002

Allenatrice: Lorenza Arnetoli