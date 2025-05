Frustaci e Nasraoui in raduno con l'Italia del basket 3X3

Ci sono anche due cestiste lariane - Meriem Nasraoui e Sofia Frustaci - tra le 16 convocate dal Settore Squadre Nazionali 3×3, per partecipare al raduno azzurro di Roma che si svolgerà dall'11 maggi in preparazione della tappa di Amsterdam della FIBA Women’s Series in programma il 16-17 maggio.

Frustaci e Nasraoui in raduno

La Nazionale Italiana Open Femminile parteciperà al torneo in Olanda con solo quattro atlete che verranno scelte al termine di questo raduno allargato, che darà la possibilità a coach Adamoli di valutare un gruppo di azzurre che poi saranno impegnate nel corso di un’estate che si annuncia come sempre lunga e intensa. La Nazionale Open azzurra parteciperà, oltre a diverse tappe della Women’s Series, al Mondiale di Ulaanbaatar in Mongolia a fine Giugno e alle Qualificazioni per la Coppa Europa (7-8 giugno). Under 21 e Under 23, invece, prenderanno parte al tour itinerante della Nation’s League. Tanti appuntamenti a cui Sofia Frustaci di Vertemate e Meriem Nasraoui di Cantù, da tempo entrambe nel giro azzurro, sognano di partecipare. Ricordiamo che un'altra cestista brianzola, la canturina Beatrice Del Pero, figura nella lista delle atlete a disposizione.

Le squadre che scenderanno in campo ad Amsterdam, oltre all’Italia, sono Cechia, Gyor (Ungheria), Paesi Bassi, Paesi Bassi Under 25, Canada, Polonia, Bonn Talents (Germania), Irlanda, Lettonia, Cile e Portorico. Il 16 maggio si gioca la fase a gironi, il 17 la fase finale a partire dai Quarti.

Le azzurre convocate per il raduno dell'Italia 3X3

Giulia Bongiorno 2000 rixia Basket Brescia

Beatrice Noemi Caloro 2004 Panthers Roseto

Raelin Marie D’Alie 1987 San Martino di Lupari

Carlotta Gianolla 1997 Libertas Udine

Sofia Frustaci 2001 Alpo Basket

Caterina Gilli 2002 San Martino di Lupari

Eva Lizzi 2003 Panthers Roseto

Caterina Mattera 2001 Vicenza Basket

Meriem Nasraoui 2002 Broni 2022

Kenko Loredana Ngamene Takougang 2004 Lib. Moncalieri

Beatrice Omotayo Olajide 1998 Pall. Perugia

Giorgia Palmieri 2005 Sisters Ferrara

Elisa Pinzan 1999 Slavia Banska Bystrica

Ludovica Angela Daniela Sammartino 2005 Lib. Moncalieri

Susanna Toffali 1998 Sanga Milano

Sara Zanetti 2004 Rhodigium Basket