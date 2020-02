Dal 16 al 18 febbraio 2020 a Granozzo con Monticello agli ordini di coach Andrea Capobianco ci sarà anche il 17enne Gabriele Procida.

Gabriele Procida inserito tra i convocati della Nazionale Under18

Dal 16 al 18 febbraio 2020 a Granozzo con Monticello, in provincia di Novara, agli ordini del coach azzurro Andrea Capobianco ci sarà anche il 17enne Gabriele Procida, guardia di Lipomo in forza alla S.Bernardo-Cinelandia Cantù che, proprio lo scorso weekend, ha trovato i primi punti in Serie A contro i campioni d’Italia in carica dell’Umana Reyer

Venezia. Reduce da una performance da ben 9 punti in soli 7’, con tre triple a bersaglio su altrettanti tentativi, il classe 2002 prenderà parte al raduno congiunto delle Nazionali maschili Under 17 e Under 18.

Quello nel novarese è il primo raduno dell’anno per le due Nazionali, che quest’estate saranno impegnate rispettivamente nel Mondiale Under 17, a Sofia dal 4 al 12 luglio, e nell’Europeo Under 18, a Konya dal 25 luglio al 2 agosto. Nel calendario dell’Under 18 anche l’Albert Schweitzer Tournament di Mannheim, in programma dal 10 al 19 aprile.

Nell’elenco dell’U17, tra gli atleti a disposizione figura anche il classe 2003 Dejan Bresolin, lungo del vivaio canturino.