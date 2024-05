Gara 1 è dell’Acqua S.Bernardo: Cantù controlla la partita

La Pallacanestro Cantù si aggiudica gara 1: i biancoblù indirizzano la gara già nel primo quarto con uno strepitoso parziale di 24 a 9 e poi controllano il vantaggio nei restanti 30 minuti.

La cronaca di gara 1

Hickey apre la danze di un roboante avvio di Cantù, che con Baldi Rossi e Nikolic prova subito a scappare. Redivo sblocca Cividale, ma ancora Hickey da lontano porta l’Acqua S.Bernardo a +8. Young si appoggia al vetro e i biancoblù toccano la doppia cifra di vantaggio. Il parziale canturino arriva al +17, poi Cividale riesce a ritrovare il canestro. Il quarto si chiude 24-9. La Gesteco inizia il secondo quarto con maggiore energia e torna a -11. Berdini segna una tripla importante, Cantù ritrova fluidità offensiva con un Hickey già in doppia cifra e riesce addirittura a ritoccare il massimo vantaggio a +19. Di Lamb e Dell’Agnello gli ultimi canestri, che mandano le squadra al riposo sul 48 a 34.

Cantù sempre avanti

Lamb segna il primo canestro della ripresa, ma Hickey risponde immediatamente. Cividale continua a provare a rientrare, ma i biancoblù non abbassano la tensione e rimangono sempre avanti, con anche Young e Baldi Rossi che superano la doppia cifra. Le triple di Mastellari riavvicinano Cividale, che rientra per la prima volta sotto i dieci punti: 69-60. Moraschini e Hickey rispondono a uno scatenato Redivo. Le percentuali si abbassano da entrambe le parti, ma l’Acqua S.Bernardo non rischia mai e grazie alle triple di Bucarelli e Young entra negli ultimi due minuti e mezzo avanti di 13 lunghezze. La chiude Hickey: finisce 91-76.

Il tabellino

ACQUA S.BERNARDO CANTÙ – GESTECO CIVIDALE 91 – 76 (24-9, 24-25, 21-26, 22-16)

Acqua S.Bernardo Cantù: Baldi Rossi 16, Berdini 3, Del Cadia, Nikolic 7, Tarallo N.E., Bucarelli 12, Hickey 25, Burns, Moraschini 9, Young 19, Tosetti, Cesana.

Gesteco Cividale: Marangon, Lamb 14, Redivo 13, Miani 4, Mastellari 12, Rota 7, Campani N.E., Balladino N.E., Baldini N.E., Berti 16, Dell’Agnello 10.

Arbitri: Maschio, Salustri, Yang Yao.

Spettatori: 2.906.

Il commento di coach Cagnardi