Gara da leoni per Cucciago corsaro a Figino, stop per Lurate e Villa Guardia

L'impresa del venerdì sera in Divisione Regionale 2 l'hanno compiuta i Bulls di Cucciago che ieri sera per l'8° turno di ritorno nel girone Ovest A sono andati a vincere il derby brianzolo sul campo del Figino per 76-77. Una vittoria in volata e di misura che però vale tantissimo in chiave salvezza per la squadra diretta da coach Andrea Bernasconi. Sconfitta a domicilio invece per Villa Guardia battuto dal Cavaria così come stop amaro nel finale per la Kaire Sport Lurate Caccivio caduta sul campo del Bosto Varese.

Il cartellone dell'8° turno di ritorno girone Ovest A

Giovedì 20 marzo ore 21.15 Antoniana-Busto 51-72; venerdì 21 Daverio-Laveno 69-67, Gavirate-Cassano Magnago 58-65, ore 21.15 Bosto-Kaire Sport Lurate 79-71, Figino-Cucciago 76-77, ore 21.30 Villa Guardia-Cavaria 67-77; domenica 23 Lonate Pozzolo-Malnate.

La classifica aggiornata del girone Ovest A, DR2

Daverio 40; Figino, Laveno, Bosto 28; Villa Guardia 26; Malnate, Busto Arsizio 22; Cassano Magnago 20; Cavaria 18; Gavirate, Antoniana Como 14; Kaire Lurate Caccivio, Cucciago Bulls 12; Lonate Pozzolo 8.