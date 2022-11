Gianluca Rossi lascia la Pool Libertas Cantù

Finisce, dopo pochi mesi, il percorso congiunto della Pool Libertas Cantù e di Gianluca Rossi, centrale acquistato proprio quest'estate dalla società canturina. Il club e l'atleta hanno trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto. Rossi andrà a giocare alla Vero Volley in SuperLega.

“Per Gianluca si tratta di un'ottima opportunità di crescita – spiega il Presidente Ambrogio Molteni –: si troverà infatti ad allenarsi e a giocare ai massimi livelli che può offrire il campionato italiano. Faccio a lui, a nome di tutta la società, i miei migliori auguri per il proseguo del campionato”.

“Per me è una grandissima opportunità professionale – dice il centrale monzese –. Vorrei ringraziare la società per avermi accolto a braccia aperte quest'estate, e i miei compagni per avermi fatto sentire da subito 'di famiglia', pur con tutti i miei difetti”.