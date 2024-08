Gigante Inverigo 2024/25 pronto per raduno e precampionato

Sulla scia del ripescaggio in Divisione Regionale 1, il Gigante Inverigo non ha perso tempo: dopo aver ufficializzato il nuovo staff tecnico diretto da coach Riccardo Gorla, ha già completato il roster che parteciperà alla stagione 2024/25.

Ecco il Roster 2024-2025 della DR1

Simone Cappelletti 87 kg 193 cm 27/08/1993 (Capitano)

Emanuele Bianchini 88 kg 190 cm 17/01/1990

Federico Galli 82 kg 190 cm 18/02/1997

Mattia Terraneo 82 kg 190 cm 09/11/2000

Nicolò Carcano 91 kg 193 cm 21/03/2002

Giorgio Raimondo 70 kg 183 cm 07/10/2003

Gabriele Di Iorio 76 kg 185 cm 2003

Lorenzo Zappa 73 kg-179-2006

Manuel Dioguardi 70 kg, 183 cm, 04/10/2005

Jacopo Prato 86 kg, 205 cm, 31/10/1999

Giacomo Meroni 88 kg, 195 cm, 25/05/2002

Alessandro Albenga 93 kg, 195 cm, 04/01/1998

Aronne Moltrasio 88 kg, 188 cm, 30/06/2002

Simone Butta 77 kg, 190 cm, 04/04/1999

Simone Smaniotto 70 kg, 175 cm, 23/10/1991

Valentino Nobili 76 kg, 187 cm, 15/01/2005

Matteo Farina 100 kg 200 cm 27/02/1987

Michele Nespoli 68kg, 178cm, 29/11/2005

Staff tecnico

Coach: Riccardo Gorla

Assistente Alessandro Ciceri

Direttori Sportivi: Davide Pina-Fabio Marchesi

Dirigenti: Nicola Fumagalli-Giorgio Antoniol

La squadra di radunerà il 27 agosto per poi giocare la prima amichevole il 6 settembre a Vimercate. Quindi il tradizionale Torneo Nespoli a Inverigo il 14-15 settembre, altra amichevole internazionale il 19 settembre a Lugano ultimo test prima del debutto in campionato il 27 settembre in casa contro Nibionno.

Il calendario completo di Inverigo in DR1

1° turno: Inverigo-Nibionno (27/9, 19/1)

2° turno: Villasanta-Inverigo (6/10, 24/1)

3° turno: Civatese-Inverigo (11/10, 31/1)

4° turno: Inverigo-Morbegno (18/10, 8/2)

5° turno: Calolziocorte-Inverigo (25/10, 14/2)

6° turno: Inverigo-Cabiate (1711, 21/2)

7° turno: Inverigo-Appiano Gentile (8/11, 28/2)

8° turno: Sondrio-Inverigo (17/11, 7/3)

9° turno: Erba-Inverigo (24/11, 14/3)

10° turno: Inverigo-Binzago (29/11, 21/3)

11° turno: Cusano-Inverigo (6/12, 27/3)

12° turno: Inverigo-Rovello Porro (13/12, 4/4)

13° turno: Paderno-Inverigo (10/1, 11/4)