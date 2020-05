Ginnastica Il saggio della AG Comense on line domenica 7 giugno

Ginnastica bella iniziativa virtuale della storica società lariana.

Ginnastica la festa ha un titolo speciale “Colori e note della speranza”

In questo momento critico anche per lo sport, la ginnastica lariana lancia un bel messaggio di speranza. A lanciarlo è l’Ag Comense che è più forte anche dell’emergenza e non ha voluto rinuciare al suo tradizionale saggio di fine anno. “Saggio 2020, perché non vogliamo perdere l’abitudine di festeggiare”. E così il club presieduto da Patrizia Bollinetti non ha voluto rinunciare a questo evento che da sempre vuole essere una festa e occasione di condivisone con tutte le sue atlete di ogni età. In un primo momento il saggio si sarebbe dovuto svolgere venerdì 27 maggo al Palasampietro di Casnate come tradizione ma l’emergenza covid 19 ovviamente ha fatto saltare tutto. Ecco allora che la società nerostellata non si è persa d’animo ma ha deciso di spostare la grande festa di fine anno a domenica 7 giugno ma.. on line. E sarà un saggio speciale, un saggio virtuale con un titolo speciale: “Colori e note della speranza”. Il nerostellato per una volta lascerà il posto ai colori dell’arcobaleno che simboleggiano tutti i corsi della società lariana: azzurro per il Babygym; giallo per l’artistica; rosso le baby della ritmica Gold; verde per le squadre di ritmica Silver e Csen; arancione per le squadre di artistica Silver ; indaco per la squadra artistica Gold; blu per la squadra ritmica Gold. Il saggio 2020 sarà trasmesso interamente in diretta social dal canale YouTube creato dal club nel 2019.

TORNA ALLA HOME E GUARDA TUTTE LE ALTRE NOTIZIE IN MENU