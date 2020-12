Ginnastica Lucrezia Colombo è campionessa d’Italia nel cerchio

Ginnastica Asd Ginnica 96 protagonista al Ginnasta in Festa Winter Edition.

Belle notizie per la ginnastica lariana arrivano da Rimini dove nel weekend è andato in scena Ginnasta in Festa Winter Edition. Belle notizi per l’ASD Ginnica 96 che ha festeggiato il titolo di campionessa d’Italia per la sua Lucrezia Colombo ( LC S1 ) che nella seconda giornata della manifestazione si è classificata al 1° posto al cerchio meritandosi il titolo tricolore e il 9° posto nella classifica generale. Per Lucrezia un successo che vale doppio visto che tornava in pedana dopo un lungo periodo di stop causato da un grave infortunio alla caviglia. Da ricordare che nella categoria LC A4 sono scese in pedana: Anna Forlico, Alessia Gaudenzi che si è classificata al 10° posto nella classifica generale bronzo alla fune, Letizia Brambilla che ha terminato al 5° posto nella classifica generale e il bronzo nel corpo libero.