Ginnastica Ritmica, Cecilia De Capitani protagonista a Terni: 23.500 punti alle clavette

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A Terni si è aperta ufficialmente la stagione della massima serie di ginnastica ritmica con la prima delle quattro prove di campionato, e i riflettori si sono accesi sulla giovane comasca Cecilia De Capitani.

Cecilia De Capitani Protagonista

Cresciuta nel vivaio Marila e per il secondo anno consecutivo tesserata per la società Kinesis, Cecilia ha fatto il suo ingresso in pedana protagonista di una prestazione di altissimo livello.

Il punteggio alle clavette e l’orgoglio dell’associazione Marila

Nel suo esercizio con le clavette, Cecilia ha ottenuto il punteggio di 23.500, un punteggio prezioso che ha contribuito allo straordinario quarto posto finale ottenuto dalla squadra.

Per l’associazione Marila e le direttrici tecniche Marta Corbetta e Ilaria Chindamo, che seguono Cecilia dall’inizio della sua carriera agonistica, è un motivo di immenso orgoglio vederla calcare una pedana così prestigiosa e importante nel panorama nazionale.