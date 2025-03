Giornata in chiaroscuro per le giovanili del Cermenate

Una giornata di campionato in chiaroscuro per le giovanili della Virtus Cermenate: festeggiano soltanto l'Under 13 e l'Under 18

L'Under 16

La prima sfida si è svolta lontano dalle mura amiche per l’Under 16 Gusto Tondo Cermenate contro San Giorgio Luraghese e terminata 3-0 per la formazione di casa che, nel primo set mantengono sempre la testa (12-8, 18-8, 22-12) chiudendo 25-15 il parziale. Anche secondo set San Giorgio è sempre in controllo (8-3), rintuzzando un tentativo di rientro delle virtussine (15-13, 18-13), chiudendo 25-15 il parziale. Non cambia il canovaccio nemmeno nel terzo set con le padrone di casa sempre avanti (4-2, 15-8, 22-16) fino al definitivo 25-17 che vale parziale ed incontro.

SAN GIORGIO LURAGHESE 3 - GUSTO TONDO CERMENATE 0

(25-15, 25-15, 25-17)

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Tonnarelli, Brumana, Passero, Alecci, Mastrascusa, Malinverno, Sprovaro, Bernasconi, Gioia, Bernini, Pellizzoni (L1), Somaschini (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Favilla Sarah.

Nel match di domenica sera invece la Gusto Tondo Cermenate Under 16 ha ospitato Volley Longone. Buon avvio delle ospiti nel primo set (1-5, 5-9). Le virtussine provano a rientrare (10-13), ma Longone allunga nuovamente (12-20) andando a vincere 18-25 il parziale. Parte avanti Cermenate nel secondo set (6-4, 10-6) mantenendo la testa fino al 18-11, quando sono le ospiti a trovare un ottimo break che rimette tutto in equilibrio sul 18-18. Punto a punto fino alla fine dove è Longone a chiudere 22-25 il parziale. Riscatto Cermenate nel terzo set con le virtussine che, dopo un avvio buono per le ospiti (2-5), impattano sull’11-11 ed allungano (16-11, 21-17), vincendo il parziale 25-21. Parte avanti la formazione di coach Caccamo nel quarto set (4-1, 10-6). Longone risponde e attua il sorpasso (13-15). Risposta di Cermenate (17-15). Punto a punto fino al 21 quando è nuovamente la formazione ospite a trovare il break decisivo che vale parziale (22-25) ed incontro.

GUSTO TONDO CERMENATE 1 – VOLLEY LONGONE 3

(18-25, 22-25, 25-21, 22-25)

Under 14

Sfida casalinga per l’Under 14 Figino-Cermenate venerdì sera contro Volley Canzo. Avvio punto a punto di primo set fino al 13-13, quando è la formazione di casa a trovare un buon break (18-15) che porta fino alla fine (23-18) vincendo 25-23 il parziale. Nel secondo set parte avanti Canzo (1-3, 4-6). Le padrone di casa si portano in testa (10-7, 13-9), ma le ospiti rispondono subito impattando sul 14-14. Punto a punto fino al 21, quando è nuovamente Canzo a portarsi in testa di un break andando a vincere il parziale 24-26. Parte bene Figino-Cermenate net terzo set (6-3). Canzo risponde con un ottimo filotto di punti (7-13). La formazione di casa non riesce a ricucire (9-18, 12-20, 15-21) lasciando a Canzo il parziale 17-25. Nel quarto set Canzo parte avanti (4-9). Figino-Cermenate rimette tutto in parità sul 12-12, ma sono nuovamente le ospiti a portarsi avanti (13-18, 14-21, 16-22) chiudendo il parziale 19-25 e l’incontro 1-3.

FIGINO CERMENATE 1 – VOLLEY CANZO 3

(25-23, 24-26, 17-25, 19-25)

FIGINO CERMENATE: Beggio, Cimatti, Mauri, Zoia, Arcidiacono, Peverelli, Mornato, Iavarone, Bernasconi, Mastrascusa, Hyka, Sabanovic, Insero (L1), Perini (L2). Allenatore: Tabacco Sebastiano.

Nel match di sabato, lontano dalle mura amiche, contro Cabiate l’Under 14 Figino-Cermenate esce sconfitta per 3-0. Buon avvio di primo set per Figino Cermenate (0-3, 2-6). Le padrone di casa impattano sull’8-8. Punto a punto fino al 14, quando è Cabiate a trovare un buon break (16-14, 22-17) che la porta a chiudere il parziale 25-20. Nuovamente avanti la formazione ospite nel secondo set (0-4, 4-9, 7-12) fino al 10-16, quando è nuovamente Cabiate a trovare un buon filotto di punti che rimette in parità il punteggio sul 16-16. Equilibrio fino al 21, quando è Cabiate a portarsi avanti andando a vincere il parziale 25-22. Il terzo set è tutto di Cabiate che parte avanti (5-0, 9-2), amministra il vantaggio (16-8, 21-9) e chiude 25-11 il parziale aggiudicandosi l’incontro 3-0.

ITALTEX CABIATE 3 - FIGINO CERMENATE 0

(25-20, 25-22, 25-11)

FIGINO CERMENATE: Beggio, Cimatti, Mauri, Zoia, Arcidiacono, Peverelli, Mornato, Iavarone, Bernasconi, Mastrascusa, Hyka, Sabanovic, Insero (L1), Perini (L2). Allenatore: Tabacco Sebastiano.

Under 13

Match casalingo per l’Under 13 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro Como Volley. Buon avvio di primo set per le ospiti (3-6, 5-8). Le virtussine si portano avanti (12-10, 15-13), ma è nuovamente Como a riprendere la testa (15-17, 17-21). Cermenate non ci sta e prima impatta sul 23, poi trova il break decisivo che vale il parziale 25-23). Nel secondo set dopo un avvio punto a punto (4-4, 9-9) sono nuovamente le virtussine a portarsi avanti (12-9, 19-10). Le ospiti ci provano (20-19), ma Cermenate non si scompone, andando a chiudere 25-23 il parziale. Il terzo set è tutto della formazione di casa che parte forte (12-3), allunga (17-4, 21-6) e chiude 25-8 il parziale vincendo l’incontro 3-0.

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 3 – COMO VOLLEY 0

(25-23, 25-23, 25-8)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Mascheroni, D’Angelo, Ballirò, Sala, Mastronicola, Fonti, Bolzonaro, Cimatti. Allenatore: Tosetti Sofia.

Under 12

Sfida lontano dalle mura amiche per l’Under 12 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro Como Volley. Avvio di primo set equilibrato fino al 7-7. Como conquista un buon break (11-8), ma le virtussine ribaltano subito il parziale (11-12, 12-15, 14-19), andando a chiudere il parziale 19-25).. Parte avanti Cermenate nel secondo set (2-7). Como risponde (11-8), ma le virtussine riagganciano le avversarie sul 13-13. Nuovamente avanti Como (17-14) e nuova riposta di Cermenate (17-20) che porta il vantaggio fino alla fine vincendo il parziale 21-25. Buon avvio di Cermenate nel terzo set (4-9). Como reagisce (9-9) portandosi in testa (18-13). Le virtussine non trovano la rimonta (22-17) lasciando a Como il parziale 25-17. Il quarto set è tutto della formazione di casa che, dopo un inizio equilibrato fino all’11-11, allunga (21-12) andando a vincere 25-15 il parziale. Il tiebreak è equilibrato: 3-3, 7-7. Cermenate conquista un break (7-11), Como risponde (12-12, 14-12) andando a piazzare l’ultimo pallone (15-13) vincendo così l’incontro 3-2.

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 2 – COMO VOLLEY 3

(19-25, 21-25, 25-17, 25-15, 15-13)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Seveso, Simeone, Mascheroni, Rogantini, Rusconi, Mastronicola, Zecca, Bolzonaro, Simeone. Allenatore: Ruiu Camilla.

Under 18

Sfida casalinga per l’Under 18 targata Gusto Tondo Cermenate contro Volley CDG Erba. Subito avanti le virtussine nel primo set (3-1, 6-2, 14-5). Le ospiti non riescono a rientrare (18-9, 21-9) lasciando a Cermenate il parziale 25-10. Nel secondo set parte avanti Erba (3-6, 5-9). Le virtussine rispondono subito impattando sul 10-10. Punto a punto fino al 13, quando è Cermenate a trovare un filotto di punti (22-13) che la porta a vincere il parziale 25-15. Nel terzo set equilibrio fino al 5-5, quando è nuovamente la formazione di casa a trovare un ottimo break (11-5, 16-6, 21-10). Erba non reagisce e per Cermenate è semplice chiudere il parziale 25-14 e l’incontro 3-0.

GUSTO TONDO CERMENATE 3 – VOLLEY CDG ERBA 0 (25-10, 25-15, 25-14)

GUSTO TONDO CERMENATE: Ruiu, Annoni, Premoli, Piubeni, Lanzarotti, Carraro, Colombani, Mussida, Rusconi, Gioia, Ferrario, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.