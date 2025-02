Giovanili: i risultati del week-end appena trascorso

Nel finesettimana trascorso sono scese in campo due delle formazioni giovanili della Virtus Pallavolo Cermenate.

I risultati del week-end, in campo le giovanili

Under 16

Sfida lontano dalle mura amiche per l’Under 16 Gusto Tondo Cermenate contro Volley Longone. Buon avvio di primo set per la formazione di casa (5-2, 10-5). Le virtussine provano a rifarsi sotto (8-11), ma non riescono ad agganciare le avversarie che allungano nuovamente (111-15, 13-18, 15-21), andando a vincere il parziale 25-18. Nel secondo set parte avanti la formazione di coach Caccamo (1-7). Longone rimette tutto in discussione sull’8-8, e si porta in testa (10-8, 17-10). Cermenate non reagisce (22-17), lasciando alle avversarie il parziale 25-20. Il terzo set è tutto della formazione di casa che parte avanti (5-3, 12-6), allunga (15-6, 18-7) e chiude 25-10 il parziale vincendo l’incontro 3-0.

VOLLEY LONGONE 3 - GUSTO TONDO CERMENATE 0 (25-18, 25-20, 25-10)

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Tonnarelli, Brumana, Passero, Alecci, Mastrascusa, Malinverno, Sprovaro, Bernasconi, Gioia, Bernini, Pellizzoni (L1), Somaschini (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Favilla Sarah.

Under 18

Sfida lontano dalle mura amiche anche per l’Under 18 targata Gusto Tondo Cermenate contro Polisportiva Intercomunale. Buon avvio di primo set per le virtussine (5-8). La formazione di casa impatta sull’8-8, poi è punto a punto (14-14, 18-18) fino alla fine dove è Intercomunale a trovare il break decisivo che vale il parziale (25-22). Risponde subito la formazione di coach Sartorello nel secondo set. Parte avanti, infatti, Cermenate (1-4, 5-9). Le padrone di casa rimettono tutto in discussione sull’11-11. Equilibrio fino al 21-21, quando sono le virtussine ad allungare, andando a vincere il parziale 22-25. Terzo set molto equilibrato con le due formazioni che si sfidano azione su azione (6-6, 12-12, 16-16) fino al 20-20, quando sono nuovamente le virtussine a trovare il break decisivo che chiude il parziale 20-25. Nel quarto set subito avanti Cermenate (1-4, 7-9). Intercomunale impatta sul 10-10, ma sono nuovamente le ospiti a portarsi in testa (12-15, 12-20). Le padrone di casa non mollano e trovano un ottimo break (17-22, 22-24). Ma è Cermenate a mettere a terra l’ultimo punto che vale set (22-25) ed incontro 3-1.

POLISPORTIVA INTERCOMUNALE 1 - GUSTO TONDO CERMENATE 3 (25-22, 22-25, 20-25, 22-25)

GUSTO TONDO CERMENATE: Ruiu, Annoni, Tonnarelli, Premoli, Piubeni, Lanzarotti, Carraro, Colombani, Mussida, Rusconi, Gioia, Ferrario, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.

Gli appuntamenti del prossimo turno

U16f Gusto Tondo Cermenate: Venerdì 25 febbraio 2025 alle ore 19.00 fuori casa contro San Giorgio Luraghese;

U14f Figino Cermenate: Venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 20.30 in casa (Cermenate) contro Volley Canzo - Sabato 1 marzo 2025 alle ore 16.00 fuori casa contro Italtex Cabiate;

U13f Ass. Castelnuovo: Domenica 2 marzo 2025 alle ore 10.30 in casa contro Como Volley;

U12 Ass. Castelnuovo: Domenica 2 marzo 2025 alle ore 15.30 fuori casa contro Como Volley;

U18f Gusto Tondo Cermenate: Domenica 2 marzo 2025 alle ore 18.30 in casa contro Volley CDG Erba;

U16f Gusto Tondo Cermenate: Domenica 2 marzo 2025 alle ore 20.45 in casa contro Volley Longone.