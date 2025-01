Giovanili: i risultati del week-end per le compagini

Nel week-end appena trascorso sono scese in campo le formazioni Giovanili della Pallavolo Cermenate.

Risultati giovanili

Under 16

Sfida lontano dalle mura amiche per l’Under 16 Gusto Tondo Cermenate contro Volley Longone. Avvio di primo set equilibrato (3-3) fino al 7-7. Cermenate prova ad allungare (9-12, 13-16), ma Longone risponde subito impattando sul 17-17. Nel finale però è nuovamente la formazione di coach Caccamo a portarsi avanti (18-22) chiudendo il parziale 20-25. Nel secondo set subito avanti le padrone di casa (5-2, 10-5). Le virtussine rispondono rimettendo in parità il punteggio sul 17-17, portandosi anche in testa (19-21). Ma Longone non demorde e trova un ottimo break che le consente di ribaltare il punteggio andando a vincere il parziale 25-22. Nel terzo set parte nuovamente avanti la formazione di casa (6-1). La Gusto Tondo Cermenate impatta sull’8-8 e scappa intesta (11-13, 12-15). Come nel precedente, anche in questo parziale Longone si rimette in testa grazie ad un ottimo break (17-17, 23-18) chiudendo 25-20 la frazione di gioco. Nel quarto set le due formazioni giocano punto a punto fino al 13-13. Cermenate ci prova (13-16), ma Longone risponde (22-17). Le ospiti reagiscono (22-23), ma il finale è ancora delle padrone di casa che chiudono 25-23 il parziale, vincendo l’incontro 3-1.

VOLLEY LONGONE 3 - GUSTO TONDO CERMENATE 1 (20-25, 25-22, 25-20, 25-23)

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Tonnarelli, Brumana, Passero, Alecci, Mastrascusa, Malinverno, Sprovaro, Bernasconi, Gioia, Bernini, Pellizzoni (L1), Somaschini (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Favilla Sarah.

Under 12

Partita tra le mura amiche per l’Under 12 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro le pari età di Cabiate. Partono avanti le padrone di casa nel primo set (3-0). Cabiate impatat sul 3-3, ma sono nuovamente le virtussine a portarsi in testa (6-3, 14-4). Le ospiti provano ad accorciare (16-11), ma Cermenate allunga nuovamente (21-11, 24-12) chiudendo il parziale 25-14. Nel secondo set partono avanti le ospiti (1-5, 4-9). La formazione di coach Tosetti non demorde e rimette tutto in parità sul 10-10. Cabiate non reagisce e Cermenate ne approfitta allungando (17-11) e chiudendo 25-12 il parziale. Il terzo set è tutto delle virtussine: 3-3, 8-5, 16-6, 20-8 fino al definitivo 25-10 che vale parziale ed incontro.

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 3 –PALLAVOLO CABIATE 0 (25-14, 25-12, 25-10)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Nebbia, Seveso, Simeone G., Mascheroni, Rogantini, Rusconi, Mastronicola, Zecca, Bolzonaro, Caccamo, Simeone V. Allenatore: Tosetti Sofia.

Under 13

Partita casalinga anche per l’Under 13 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro Polisportiva Bregnanese. Avvio di primo set equilibrato fino al 6-6, quando sono le padrone di casa a trovare un buon break (10-6, 15-7). Bregnanese prova a rifarsi sotto (16-11), ma le virtussine mantengono le distanze (17-13, 20-15, 21-17) andando a chiudere il parziale 25-20. Nel secondo set parte avanti la formazione ospite (0-3, 3-7). Cermenate risponde subito impattando sul 7-7. Si gioca poi punto a punto fino al 18, quando è Bregnanese a trovane un buon break (18-21). Le padrone di casa non demordono ed impattano sul 24-24. Ai vantaggi però sono le ospiti a trovare il break decisivo, vincendo il parziale 25-27. Nel terzo set equilibrio fino al 9-9. Bregnano allunga (9-12). Cermenate risponde (13-13, 17-14). Prosegue il tira e molla fino (17-17, 20-17) al 20-20, quando sono le ospiti ad allungare andando a vincere il parziale 21-25. Il quarto set è tutto di Bregnanese: 2-5, 5-9, 9-12, 10-19, 11-21, fino al definitivo 15-25 che vale parziale ed incontro.

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 1 – POLISPORTIVA BREGNANESE 3 (25-20, 25-27, 21-25, 15-25)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Gioia, Mascheroni, D’Angelo, Ballirò, Sala, Mastronicola, Fonti, Bolzonaro. Allenatore: Ruiu Camilla.

Under 14

Match fuori casa per l’Under 14 Figino-Cermenate contro San Giorgio Luraghese. Avvio di primo setequilibrato fino all’8-8, quando le padrone di casa allungano (11-8, 17-13). Figino Cermenate prova a rifarsi sotto (19-20), ma San Giorgio chiude il parziale 25-20. Nuovamente punto a punto l’inizio di secondo set fino al 9-9. La formazione di casa si porta avanti (13-9). Le ospiti non riescono a ricucire (16-13, 21-13), lasciando a San Giorgio Luraghese il parziale 25-14. Il terzo set è tutto delle padrone di casa: 6-1, 11-2, 15-6, 21-10, 23-13, fino al definitivo 25-17 che vale parziale ed incontro.

SAN GIORGIO LURAGHESE 3 - FIGINO CERMENATE 0 (25-20, 25-14, 25-17)

FIGINO CERMENATE: Cimatti, Mauri, Zoia, Cornacchia, Arcidiacono, Peverelli, Mornato, Iavarone, Bernasconi, Mastrascusa, Hyka, Sabanovic, Insero (L1), Perini (L2). Allenatore: Tabacco Sebastiano.

Prossimi appuntamenti con le sfide Giovanili

U12 Ass. Castelnuovo

sabato 25 gennaio 2025 alle ore 16.00 fuori casa contro Polisportivasenna.