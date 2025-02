Giovanili, i risultati del week-end trascorso

Sono state tre le compagini di Cermenate a scendere in campo nel finesettimana scorso. Ecco i risultati delle Giovanili.

Risultati Giovanili

Under 16

Sfida casalinga l’Under 16 Gusto Tondo Cermenate contro San Giorgio Luraghese. Buon avvio di primo set della formazione ospite (0-5, 2-9). Cermenate non riesce a rientrare (12-19) lasciando alle avversarie il parziale 17-25. Nuovamente avanti San Giorgio Luraghese nel secondo set (2-5). Le virtussine reagiscono ed impattano sull’8-8. Le ospiti riconquistano un buon break (10-13, 10-17), ma la formazione di coach Caccamo ci riprova spingendosi fino al 23-24, quando però è San Giorgio a trovare il punto decisivo (23-25). Avvio equilibrato di terzo set (4-4). La formazione ospite si porta in testa (5-8, 12-15), ma le padrone di casa impattano sul 17-17. Punto a punto fino al 20, quando è nuovamente San Giorgio Luraghese a piazzare il break decisivo che vale il parziale (21-25) e l’incontro 0-3.

GUSTO TONDO CERMENATE 0 - SAN GIORGIO LURAGHESE 3 (17-25, 23-25, 21-25)

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Tonnarelli, Bruaman, Passero, Alecci, Mastrascusa, Malinverno, Sprovaro, Bernasconi, Gioia, Bernini, Pellizzoni (L1), Somaschini (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Favilla Sarah.

Under 14

Sfida casalinga anche per l’Under 14 Figino-Cermenate contro Polisportivasenna. Parte avanti la formazione di casa nel primo set (8-4, 10-7). Le ospiti accorciano impattando sull’11-11 e portandosi in testa (11-13, 13-17). Figino-Cermenate ci prova (17-18), ma il finale è tutto di Senna che chiude il parziale 21-25. Nel secondo set parte forte la formazione di casa (8-3, 13-8) che però si ferma facendo rientrare le avversarie (14-14) che trovano anche un allungo (14-17). Le padrone di casa non riescono a ricucire (18-20, 19-23) lasciando a Senna il parziale 21-25. Nuovo avvio forte di Figino-Cermenate nel terzo set (10-1, 14-5, 19-9). Le avversarie provano a rifarsi sotto (20-16), ma è la formazione di coach Tabacco a vincere il parziale 25-19. Dopo un buon avvio di Senna nel quarto set (0-4), Figino-Cermenate prende la testa e la mantiene tutto il parziale: 5-5, 13-6, 18-9, 21-12, fino al definitivo 25-15. Anche nel tiebreak parte avanti Senna (0-4). Figino-Cermenate insegue (4-7, 9-12), ma trova l’aggancio solo sul 14-14. Senna sembra subire la rimonta e le padrone di casa ne approfittando andando a vincere il parziale 17-15 e l’incontro 3-2.

FIGINO CERMENATE 3 - POLISPORTIVASENNA 2 (21-25, 21-25, 25-19, 25-15, 17-15)

FIGINO CERMENATE: Beggio, Cimatti, Mauri, Zoia, Arcidiacono, Peverelli, Mornato, Iavarone, Bernasconi, Mastrascusa, Hyka, Sabanovic, Insero (L1), Perini (L2). Allenatore: Tabacco Sebastiano.

Under 13

Sfida lontano dalle mura amiche per l’Under 13 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro Villa Guardia. Partono avanti le padrone di casa nel primo set (6-3). Le virtussine impattano 9-9, poi si gioca punto a punto fino al 20-20, quando sono le ospiti a trovare un buon break (20-23). Villa Guardia risponde subito impattando sul 23-23. Ma il finale sorride nuovamente a Cermenate che, ai vantaggi, si aggiudica il parziale 24-26. Nuovamente avanti Villa Guardia nel secondo set (7-2, 11-6). Le virtussine non riescono a rimettersi in scia (16-8, 19-11), lasciando alle padrone di casa il parziale 25-14. Avvio equilibrato di terzo set fino al 6-6. Break di Villa Guardia (9-6, 12-9). Cermenate rientra (13-13) e si porta avanti (14-17). Risposta delle padrone di casa (17-17), ma la formazione di coach Ruiu non molla e trova un buon parziale (17-21) che porta fino alla fine vincendo 20-25 il parziale. Quarto set equilibrato fino al 5-5. Cermenate allunga (5-7, 9-13). Villa Guardia rimette tutto in parità sul 15-15. Nuovo break delle virtussine (15-18) e nuova risposta delle padrone di casa (18-18). Nuovo allungo della formazione di coach Ruiu (18-21) che tiene fino alla fine chiudendo il parziale 20-25 e l’incontro 1-3.

VILLA GUARDIA 1 - ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 3 (24-26, 25-14, 20-25, 20-25)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Gioia, Mascheroni, D’Angelo, Ballirò, Sala, Mastronicola, Fonti, Bolzonaro, Cimatti. Allenatore: Ruiu Camilla.

Under 18

Sfida lontano dalle mura amiche anche per l’Under 18 targata Gusto Tondo Cermenate contro Kaire Sport. Buon avvio delle padrone di casa nel primo set (7-3). Cermenate accorcia (8-6), ma Kaire conquista un altro buon break (11-7). Le virtussine reagiscono impattando sull’11-11 e portandosi in testa (14-20), andando a vincere il parziale 22-25. Il secondo set è tutto della formazione di coach Sartorello: 3-5, 5-12, 7-19, 10-21 fino al definitivo 11-25. Il terzo set è la copia del precedente con Cermenate subito avanti (2-5, 5-10). Kaire non riesce a rientrare (6-14, 11-16), lasciando alle virtussine il parziale 15-25 e l’incontro 0-3.

KAIRE SPORT 0 - GUSTO TONDO CERMENATE 3 (22-25, 11-25, 15-25)

GUSTO TONDO CERMENATE: Ruiu, Annoni, Premoli, Piubeni, Lanzarotti, Carraro, Colombani, Mussida, Tonnarelli, Gioia, Ferrario, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.

Altri appuntamenti Giovanili

Appuntamenti del prossimo turno:

U18f Gusto Tondo Cermenate:

Giovedì 20 febbraio 2025 alle ore 20.30 fuori casa contro Polisportiva Intercomunale

U16f Gusto Tondo Cermenate

Venerdì 21 febbraio 2025 alle ore 20.45 fuori casa contro Volley Longone

U14f Figino Cermenate

Venerdì 28 febbraio 2025 alle ore 20.30 in casa (Cermenate) contro Volley Canzo

U13f Ass. Castelnuovo

Domenica 2 marzo 2025 alle ore 10.30 in casa contro Como Volley

U12 Ass. Castelnuovo

Domenica 2 marzo 2025 alle ore 15.30 in casa contro Como Volley