Giovanili: i risultati del weekend appena trascorso

Le formazioni giovanili della Virtus Cermenate Under 16, Under 14, Under 12, Under 13, Under 18 hanno giocato durante lo scorso week-end.

Giovanili:

Under 16, giovanili

Match casalingo per l’Under 16 Gusto Tondo Cermenate che, venerdì sera, ha ospitato PVI Pallavolo Arosio. Avvio di primo set equilibrato fino al 5-5. Le ospiti allungano (5-9), ma le virtussine ribaltano sunito il parziale (12-10, 14-11). Arosio non riesce a rientrare (19-14, 21-14), lasciando a Cermenate il parziale 25-16. Avvio forte di secondo set delle padrone di casa (7-0). Arosio impatta sul 9-9, poi si gioca punto a punto fino al 15-14, quando è Cermenate a trovare un buon filotto di punto (24-14) che la portano a chiudere il parziale 25-15. Nel terzo set parte avanti la formazione ospite (4-6, 7-11, 10-16). Cermenate trova un buon break e pareggia sul 17-17. Piccolo break di Arosio (18-20, 20-22) che si porta fino alla fine vincendo il parziale 22-25. Nel quarto set si gioca punto a punto fino al 7. Arosio allunga (7-11). Cermenate prova a ricucire (10-14, 13-16) impattando sul 21-21. Il finale è punto a punto con Arosio che trova il break decisivo sul 24-26. Nel tiebreak sempre avanti la formazione ospite: 0-4, 3-8, 5-13 fino al definitivo 10-15 che vale set ed incontro.

GUSTO TONDO CERMENATE 2 – PVI PALLAVOLO AROSIO 3 (25-16, 25-15, 22-25, 24-26, 10-15)

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Tonnarelli, Passero, Alecci, Mastrascusa, Malinverno, Sprovaro, Bernasconi, Beggio, Gioia, Pellizzoni (L1), Somaschini (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore: Favilla Sarah.

Under 14, giovanili

Match casalingo anche per l’Under 14 Figino-Cermenate contro Polisportiva Intercomunale. Primo set tutto della formazione ospite che parte avanti (1-3, 3-7, 5-10), amministra il vantaggio (8-13), allunga (8-18, 11-21) e chiude 13-25 il parziale. Nel secondo set le due formazioni giocano punto a punto fino al 6-6. Figino Cermenate prova lo strappo (9-6), ma Intercomunale risponde subito (10-11). Si continua con avvicendamenti in testa (13-11, 13-15, 16-17, 20-17) fino al 22-19, quando sono le ospiti a trovare un buon filotto di punti che chiude il parziale 23-25. Parte forte Intercomunale nel terzo set (1-6). Figino Cermenate accorcia (6-9), ma non riesce ad agganciare le avversarie che restano in testa (8-12, 13-16, 16-21) fino alla fine dove chiudono 23-25 il parziale aggiudicandosi l’incontro 3-0.

FIGINO CERMENATE 0 – POLISPORTIVA INTERCOMUNALE 3 (13-25, 23-25, 23-25)

FIGINO CERMENATE: Beggio, Cimatti, Mauri, Zoia, Arcidiacono, Peverelli, Mornato, Iavarone, Bernasconi, Mastrascusa, Hyka, Sabanovic, Insero (L1), Perini (L2). Allenatore: Tabacco Sebastiano.

Under 12, giovanili

Partita tra le mura amiche per l’Under 12 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro le pari età di Union Volley. Avvio di primo set in equilibrio tra le due formazioni fino all’11-11, quando sono le padrone di casa a portarsi avanti (13-11, 17-12, 20-13). Union Volley accorcia (21-20), ma non trova l’aggancio. Cermenate ringrazia andando a chiudere il parziale 25-20. Nuovamente punto a punto in avvio di secondo set(3-3, 8-8, 10-10). Union Volley conquista un buon break (10-14), ma le virtussine rispondono subito (14-16, 18-16). Nuovamente equilibrio fino al 19-19, quando è Cermenate a trovare un buon filotto i punti che le permette di chiudere il parziale 25-20. Il terzo set è tutto della formazione di casa che parte forte (5-2, 8-3), amministra il vantaggio (11-7, 13-10, 15-14), allunga (17-14, 21-15) e chiude 25-15 il parziale e l’incontro 3-0.

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 3 – UNION VOLLEY 0 (25-20, 25-20, 25-15)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Nebbia, Seveso, Simeone, Mascheroni, Rogantini, Rusconi, Mastronicola, Zecca, Bolzonaro, Caccamo. Allenatore: Tosetti Sofia.

Under 13, giovanili

Partita lontana dalle mura amiche per l’Under 13 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro Pallavolo Turate. Avvio forte di primo set per le padrone di casa (8-4). Le virtussine reagiscono portandosi sul 10-11. Nuovo allungo di Turate (10-14, 11-21) che va a chiudere il parziale 25-17. Si riscatta Cermenate nel secondo set. Le virtussine, infatti, partono forte (1-6), amministrano il vantaggio (6-8, 10-12), riprendono un buon vantaggio sulle avversarie (11-16, 15-20, 17-21) e chiudono 18-25 il parziale. Nel terzo set parte avanti Turate (6-2). Cermenate risponde e ribalta il parziale (8-11). Le padrone di casa riprendono la testa (14-12), ma le virtussine rimettono tutto in equilibrio sul 14-14. Si gioca poi punto a punto fino al 18, quando è la formazione di coach Ruiu a trovare un buon break (18-21). Turate prova a ricucire (21-22), ma sono le virtussine a chiudere il parziale 23-25. Nel quarto set partono avanti le ospiti (1-5, 6-9). Turate impatta 10-10, ma è nuovamente Cermenate a portarsi avanti (10-14, 12-17, 15-21). Nel finale accorciano le padrone di casa (23-24), ma sono le virtussine a fare cadere l’ultimo pallone che vale il 23-25 e la vittoria del match per 3-0.

PALLAVOLO TURATE 1 - ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 3 (25-17, 18-25, 23-25, 23-25)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Gioia, Mascheroni, D’Angelo, Ballirò, Sala, Fonti. Allenatore: Ruiu Camilla.

Under 18, giovanili

Ultimo sfida del primo turno per l’Under 18 targata Gusto Tondo Cermenate contro Tecnoteam Volley. Primo set tutto delle virtussine che, dopo un avvio equilibrato fino al 4-4, allungano (6-4, 12-5, 17-9, 22-12) andando a vincere il parziale 25-15. Nel secondo set le due formazioni giocano punto a punto fino al 9. Tecnoteam conquista un break (9-11), Cermenate risponde prontamente (11-13) ed allunga (13-16, 13-21). Le ospiti non reagiscono lasciando alla formazione di coach Sartorello il parziale 25-16. Nel terzo set si gioca punto a punto fino al 7-6, quando è nuovamente Cermenate a prendere in mano il gioco portandosi in testa (11-6, 17-8) ed andando a chiudere 25-19 il set e l’incontro 3-0.

GUSTO TONDO CERMENATE 3 – TECNOTEAM VOLLEY 0 (25-15, 25-16, 25-19)

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Ruiu, Annoni, Tonnarelli, Carraro, Colombani, Mussida, Rusconi, Gioia G, Gioia M, Ferrario, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.

Appuntamenti del prossimo turno per le giovanili

U16f Gusto Tondo:

sabato 18 gennaio 2025 alle ore 16.00 fuori casa contro Volley Longone

U12 Ass. Castelnuovo

domenica 19 gennaio 2025 alle ore 10.30 in casa contro Cabiate

U14f Figino Cermenate

domenica 19 gennaio 2025 alle ore 15.30 fuori casa contro San Giorgio Luraghese

U13 Ass. Castelnuovo

domenica 19 gennaio 2025 alle ore 15.30 in contro Pol. Bregnanese

U18f Gusto Tondo

in attesa del calendario della seconda fase