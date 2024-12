Giovanili: i risultati del weekend appena trascorso

Nei campionati giovanili di pallavolo, ecco i risultati del weekend delle squadre che fanno capo a Cermenate.

Buoni risultati per l’Under 18

Sfida fuori casa per l’Under 18 targata Gusto Tondo Cermenate nel turno infrasettimanale di giovedì contro PVI Ardor2k Mariano. Buon avvio di primo set per le virtussine che partono avanti (1-5, 5-13). Mariano non riesce a ricucire il gap (7-17, 12-21), lasciando a Cermenate il parziale 15-25. Nuovamente avanti la formazione di coach Sartorello nel secondo set (2-6). Le padrone di casa rientrano subito (7-7), poi si gioca punto a punto fino all’11-12, quando è Cermenate a trovare un altro vantaggio (11-14, 13-17). Mariano non ci sta e rimette tutto in equilibrio sul 21-21. Il finale è giocato punto a punto con le virtussine che trovano il break decisivo per chiudere il parziale 23-25). Sempre avanti la Gusto Tondo Cermenate nel terzo set: 1-3, 5-9, 7-15, 11-17, 14-23, fino al definitivo 17-25 che vale set ed incontro.

PVI ARODR2K MARIANO 0 - GUSTO TONDO CERMENATE 3: (15-25, 23-25, 17-25)

GUSTO TONDO CERMENATE: Cimatti, Ruiu, Annoni, Premoli, Piubeni, Lanzarotti, Colombani, Mussida, Rusconi, Gioia G, Gioia M, Geminian, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice Allenatore: Rutigliano Donato.

Nella sfida caasalinga, l’Under 18 Gusto Tondo Cermenate (nel secondo match della settimana), ospita PVI Pallavolo Arosio. Avvio di primo set equilibrato fino al 6-6, quando sono le virtussine a trovare un buon break (9-6, 12-9). Arosio non riesce a rientrare e Cermenate ne approfitta (18-10, 22-13) andando a vincere il parziale 25-17. Partono avanti le ospiti nel secondo set (2-4, 5-8) che si mantengono in testa fino al 10-3. Le virtussine suonano la carica e ribaltano il punteggio (20-15). Nel finale Arosio prova a rientrare (20-23, 24-23), ma è Cermenate a trovare il punto del 25-23. Avvio di terzo set equilibrato fino al 9-9, quando è nuovamente la formazione di coach Sartorello ad allungare (13-9, 19-13), andando a chiudere il parziale 25-18 e l’incontro 3-0.

I risultati:

GUSTO TONDO CERMENATE 3 - PVI PALLAVOLO AROSIO 0 (25-17, 25-23, 25-18)

Match casalingo per l’Under 16

Match casalingo per l’Under 16 Gusto Tondo Cermenate. Avversaria di turno Como Volley. Avvio di primo setequilibrato fino al 7-8, quando le ospiti provano ad allungare (7-10). Cermenate rientra impattando sul 12-12 e portandosi in testa (18-14, 20-15). Como non ci sta e ricuce timettendo tutto in parità sul 22-22. Il finale è punto a punto con le ospiti che, hai vantaggi, chiudono 24-26 il parziale. Avvio forte di Como nel secondo set (0-6). Le virtussine rispondono subito (7-6), ma sono nuovamente le ospiti a trovare un buon break (7-11, 9-15). Cermenate non riesce a rientrare (13-20) lasciando a Como il parziale 14-25. Subito avanti la Gusto Tondo Cermenate nel terzo set (3-1, 6-3, 11-6). Como non demorde e rimonta impattando sul 15-15. Punto a punto fino al 17, quando sono le ospiti a conquistare un buon break (17-21). Cermenate non reagisce e Como chiude 21-25 il parziale e l’incontro.

I risultati:

GUSTO TONDO CERMENATE 0 - COMO VOLLEY 3 (24-26, 14-25, 21-25)

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Brumana, Passero, Alecci, Mastrascusa, Malinverno, Sprovaro, Gioia, Bernini, Pellizzoni (L1), Somaschini (L2). Allenatore: Caccamo Massimo. Vice Allenatore:Favilla Sarah.

Under 13, tre set per San Giorgio Luraghese

Partita lontana dalle mura amiche per l’Under 13 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro le pari età di San Giorgio Luraghese. Primo set a senso unico per le padrone di casa che, dopo un avvio punto a punto fino al 4, allungano (9-4, 14-4, 17-6) andando a vincere il parziale 25-7. Secondo set più equilibrato. San Giorgio Luraghese parte avanti (6-2), ma le virtussine rientrano subito impattando sul 6-6. Nuovo strappo delle padrone di casa (11-7) e nuova risposta di Cermenate (11-10). Ma è nuovamente San Giorgio Luraghese a trovare il break decisivo (17-10-19-13) che le permette di chiudere il parziale 25-13. Il terzo set è nuovamente tutto della formazione di casa: 5-3, 7-4, 13-5, 18-5, 20-6, fino al definitivo 25-10 che vale parziale ed incontro.

I risultati:

SAN GIORGIO LURAGHESE 3 - ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 0 (25-7, 25-13, 25-10)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Gioia, Mascheroni, D’Angelo, Ballirò, Sala, Mastronicola, Fonti, Bolzonaro. Allenatore: Ruiu Camilla.

I risultati di Figino Cermenate-Como Volley, Under 14

Sfida casalinga per l’Under 14 Figino-Cermenate contro Como Volley. Buon avvio di primo set delle ospiti (0-4, 1-7). Figino Cermenate non riesce a ricucire (4-8, 5-11, 10-19), lasciando alle avversarie il parziale 12-25. Nuovamente avanti Como in avvio di secondo set (1-7). Le padrone di casa non demordono e recuperano impattando sul 9-9. Punto a punto fino al 13-13, quando è nuovamente Como ad allungare (13-20, 14-23), andando a chiudere il parziale 16-25. Più equilibrato il terzo set. Le due formazioni giocano punto a punto (5-5, 7-7) fino al 17-16, quando sono nuovamente le ospiti a conquistare un buon break (17-20). Figino Cermenate non riescono ad annullare il gap (18-21, 20-23) lasciando a Como il parziale 21-25 e l’incontro.

I risultati:

FIGINO CERMENATE 0 - COMO VOLLEY 3 (12-25, 16-25, 21-25)

FIGINO CERMENATE: Beggio, Cimatti, Zoia, Arcidiacono, Peverelli, Mornato, Iavarone, Bernasconi, Mastrascusa, Sabanovic, Insero (L1), Perini (L2). Allenatore: Bargna Valentina, Vice Allenatore: Tabacco Sebastiano.

Appuntamenti del prossimo turno

U14f Figino Cermenate: venerdì 20 dicembre 2024 alle ore 18.00 fuori casa contro Olimpia Volley;

U12 Ass. Castelnuovo: sabato 21 dicembre 2024 alle ore 16.00 fuori casa contro Montesolaro;

U16f Gusto Tondo: sabato 21 dicembre 2024 alle ore 18.30 fuori casa contro Montesolaro;

U13 Ass. Castelnuovo: domenica 22 dicembre 2024 alle ore 10.30 in casa contro Nuova Team;

U18f Gusto Tondo: domenica 22 dicembre 2024 alle ore 19.00 fuori casa contro Union Volley.