Giovanili: i risultati del weekend

Quattro le formazioni giovanili scese in campo nel week-end appena trascorso, ecco i risultati raggiunti.

I risultati giovanili

Under 14

Sfida casalinga per l’Under 14 Figino-Cermenate contro Italtex Cabiate. Partono forte le ospiti nel primo set (0-3, 2-8). La formazione di casa prova a rifarsi sotto (10-13, 13-15), ma Cabiate allunga nuovamente (13-19, 16-22) andando a vincere il parziale 21-25. Nel secondo set nuovamente avanti Cabate (0-5, 6-13). Figino Cermenate non riesce a reagire (9-19, 13-21), lasciando alle avversarie il parziale 18-25. Parte forte la formazione di coach Tabacco nel terzo set (3-0, 12-1, 14-4). Cabiate non si scoraggia ed accorcia (14-11). Le padrone di casa allungano nuovamente (17-11), ma si fermano sul 23-16, quando è Cabiate a trovare un ottimo filotto di punti che porta le ospiti a ribaltare il punteggio vincendo il parziale 23-25 e l’incontro 3-0.

FIGINO CERMENATE 0 - ITALTEX CABIATE 3 (21-25, 18-25, 23-25)

FIGINO CERMENATE: Beggio, Cimatti, Mauri, Zoia, Cornacchi, Arcidiacono, Peverelli, Mornato, Bernasconi, Mastrascusa, Hyka, Sabanovic, Insero (L1), Perini (L2). Allenatore: Tabacco Sebastiano.

Under 16

Sfida lontano dalle mura amiche per l’Under 16 Gusto Tondo Cermenate contro Italtex Cabiate. Avvio di primo set equilibrato con le due formazioni che giocano punto a punto fino al 6-6. Poi sono le virtussine a trovare un buon break (6-13). Cabiate non reagisce (11-17, 12-19, 12-23) lasciando a Cermenate il parziale 13-25. Nel secondo set parte forte la formazione di coach Favilla (1-8). Le padrone di casa accorciano (6-9, 8-10), ma non riescono a trovare l’aggancio (11-15, 15-19). Cermenate allunga nuovamente (17-20, 17-23) andando a chiudere il parziale 17-25. Avvio punto a punto di terzo set fino al 5-5. La Gusto Tondo Cermenate si porta in testa (5-11), ma Cabiate risponde subito impattando sul 13-13 e portandosi avanti 15-18. Le virtussine non si scoraggiano e riprendono in mano il punteggio (18-20, 19-23) andando a vincere il parziale 21-25 e l’incontro 3-0.

ITALTEX CABIATE 0 - GUSTO TONDO CERMENATE 3 (13-25, 17-25, 21-25)

GUSTO TONDO CERMENATE: Portuesi, Cimatti, Passero, Alecci, Mastrascusa, Malinverno, Sprovaro, Gioia, Bernini, Pellizzoni (L1), Somaschini (L2). Allenatore: Favilla Sarah.

Under 13

Sfida casalinga per l’Under 13 targata Associazione Castelnuovo Cermenate contro Arosio-Carugo. Partono avanti le ospiti nel primo set (1-5, 2-8). Cermenate si rifà sotto (9-10), ma Arosio allunga nuovamente (9-16, 11-21) andando a vincere il parziale 13-25. Subito avanti le virtussine nel secondo set (8-4). Le ospiti trovano un buon filotto di punti e ribaltano il punteggio (8-11). La formazione di coach Ruiu non ci sta rimettendo tutto in discussione sul 17-17. Finale punto a punto fino al 23, quando è Cermenate a trovare il break decisivo che chiude il parziale 25-23. Nel terzo set sono le ospiti a partire forte (0-6). Cermenate risponde subito portandosi avanti (10-6). Arosio rientra sul 10-10, poi si gioca in equilibrio fino al 14-15, quando sono le ospiti a trovare un buon break (14-20, 16-24) che chiude il parziale sul 17-25. Nel quarto set sempre avanti la formazione ospite: 0-3, 1-6, 5-7, 5-12, 11-4, 15-21 fino al definitivo 17-25 che vale set ed incontro.

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE 1 - PVI AROSIO VOLLEY CARUGO 3 (13-25, 25-23, 17-25, 17-25)

ASS. CASTELNUOVO CERMENATE: Meroni, La Russa, Bicaku, Gioia, Mascheroni, D’Angelo, Sala, Mastronicola, Fonti, Bolzonaro, Cimatti. Allenatore: Ruiu Camilla.

Under 18

Sfida casalinga anche per l’Under 18 targata Gusto Tondo Cermenate contro Kaire Sport. Avvio di primo set equilibrato fino al 9-9, quando sono le virtussine a portarsi in testa (13-9). Kaire rientra (13-12), ma Cermenate risponde subito (15-12, 18-13, 21-15). Nel finale ci riprova la formazione ospite (22-20), ma è la formazione di coach Sartorello a chiudere il parziale 25-22. Sempre avanti Cermenate nel secondo set: 6-1, 12-3, 19-4, 22-6, chiudendo 25-8 il parziale. Il terzo set è la copia del precedente con le virtussine che partono avanti (6-3, 10-6), allungano (14-6, 20-8) e chiudono 25-10 il parziale, vincendo l’incontro 3-0.

GUSTO TONDO CERMENATE 3 - KAIRE SPORT 0 (25-22, 25-8, 25-10)

GUSTO TONDO CERMENATE: Ruiu, Annoni, Premoli, Piubeni, Lanzarotti, Carraro, Colombani, Mussida, Rusconi, Gioia, Ferrrario, Tortosa (L1), Peverelli (L2). Allenatore: Sartorello Elisa. Vice allenatore: Rutigliano Donato.

I prossimi appuntamenti

Appuntamenti del prossimo turno:

U16f Gusto Tondo Cermenate

Venerdì 14 febbraio 2025 alle ore 20.30 in casa contro San Giorgio Luraghese

U14f Figino Cermenate

Sabato 15 febbraio 2025 alle ore 15.45 in casa (Cermenate) contro Polisportivasenna

U13f Ass. Castelnuovo

Domenica 16 febbraio 2025 alle ore 10.30 fuori casa contro Villa Guardia

U16f Gusto Tondo Cermenate

Domenica 16 febbraio 2025 alle ore 10.30 fuori casa contro San Giorgio Luraghese

U18f Gusto Tondo Cermenate:

Domenica 16 febbraio 2025 (orario da definire) fuori casa contro Kaire Sport

La seconda fase del campionato di Under 12 riprenderà il primo weekend di marzo.