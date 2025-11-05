Giro di boa amaro per il Gorla Cantù U19 battuto in volata dalla Robur Varese

L’ultima giornata del girone d’andata del campionato Under19 Eccellenza ha riservato una stoppata casalinga al Gorla Energia Cantù.
La sconfitta
La squadra biancoblù diretta da coach Luca Ansaloni è stata battuta tra le mura amiche dalla Robur Varese al termine di una gara sempre sul filo dell’equilibrio. Nel finale però gli ospiti hanno poi trovato la zampata decisiva. Il Gorla tornerà in campo martedì 11 novembre quando renderà visita alla Varese Academy battuta di misura nel match d’andata per 82-80.
Il tabellino di Gorla Cantù- Robur Varese 72-76
Parziali: 16-17, 29-40, 53-55
Gorla Energia Cantù: Molteni 19, Redaelli 11, Ventura 3, Fortis 5, Panceri 5, Bagordo 4, Ghirardi, Gualdi 5, Pavese 10, Presotto 10, Alexa. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.
Robur Et Fides Varese: Manera 5, Basualdo 10, Pezzoni, Reghenzani 8, Fernandez Lang 16, Figini 9, Zanitelli 11, Di Lauro, Gandini, Risi 8, Lazzati 9, Zefi.
Classifica girone C Under 19 Eccellenza
Pallacanestro Varese, Gorla Energia Cantù, Varese Academy 6; Ayers Rock Gallarate, Robur Varese 4; Aba Legnano 0.