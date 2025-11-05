Pallacanestro giovanile

Giro di boa amaro per il Gorla Cantù U19 battuto in volata dalla Robur Varese

La squadra diretta da coach Ansaloni ha chiuso l'andata con una sconfitta casalinga

Cantù · 05/11/2025 alle 08:02

L’ultima giornata del girone d’andata del campionato Under19 Eccellenza ha riservato una stoppata casalinga al Gorla Energia Cantù.

La sconfitta

La squadra biancoblù diretta da coach Luca Ansaloni è stata battuta tra le mura amiche dalla Robur Varese al termine di una gara sempre sul filo dell’equilibrio. Nel finale però gli ospiti hanno poi trovato la zampata decisiva. Il Gorla tornerà in campo martedì 11 novembre quando renderà visita alla Varese Academy battuta di misura nel match d’andata per 82-80.

Il tabellino di Gorla Cantù- Robur Varese 72-76

Parziali: 16-17, 29-40, 53-55
Gorla Energia Cantù: Molteni 19, Redaelli 11, Ventura 3, Fortis 5, Panceri 5, Bagordo 4, Ghirardi, Gualdi 5, Pavese 10, Presotto 10, Alexa. All. Ansaloni, Vice All. Banfi.
Robur Et Fides Varese: Manera 5, Basualdo 10, Pezzoni, Reghenzani 8, Fernandez Lang 16, Figini 9, Zanitelli 11, Di Lauro, Gandini, Risi 8, Lazzati 9, Zefi.

Classifica girone C Under 19 Eccellenza

Pallacanestro Varese, Gorla Energia Cantù, Varese Academy 6; Ayers Rock Gallarate, Robur Varese 4; Aba Legnano 0.

Luca Ansaloni Coach Robur in B e PGC u19
Luca Ansaloni Coach Robur in B e PGC Under19 Eccellenza
