Giro di boa ok per Lurate che vince il derby con Appiano e per Inverigo corsaro a Monza

Il campionato di Divisione Regionale 2 è arrivato al giro di boa e la copertina tra le squadre comasche se la merita la Kaire Sport Lurate Caccivio capace di vincere nell’ultimo turno d’andata.

Le gare

La squadra luratese diretta da coach Lorenzo Beretta ha saputo vincere meritatamente il derby contro Appiano Gentile virando così al secondo posto a due punti dalla capolista Cesano Seveso campione d’inverno. Battuta d’arresto come detto per Appiano che chiude a quota 14.

L’Antoniana Como che osservato un turno di riposo ha virato invece a quota 10 mentre Inverigo è tornato al successo sbancando il campo della Gerardiana Monza nel finale e allontanandosi dalla zona calda. Nuova sconfitta e ultimo posto invece per il Figino. E da giovedì parte il girone di ritorno.

Il cartellone dell’ultimo turno del girone C

Sanfru-Nova Milanese 95-51; Mia-Cesano Seveso 82-75, Pescate-Figino 68-45, Gerardiana Monza-Inverigo 83-86, Kaire Sport Lurate-Appiano Gentile 72-51

La classifica del girone C

Cesano Seveso 18; Lesmo, Masters Carate, Kaire Lurate 16; Appiano Gentile, Mia Lentate, Pescate 14; Sanfru 12; Antoniana 10; Nova, Inverigo 8; Figino, Gerardiana Monza 4.

Il cartellone del 1° turno di ritorno del girone C

Giovedì 22 ore 21.15 Antoniana Como-Lesmo, Sanfru-Cesano Seveso, venerdì 23 Mia Lentate-Pescate, Kaire Sport Lurate-Figino, Nova-Gerardiana Monza, Masters Carate-Inverigo.