Giro di boa per la Dolcos Cabiate battuta al tie break e agganciata da Monza 

Si è chiuso il girone d'andata di serie B2 con la squadra brianzola al sesto posto

E’ calato il sipario sul girone d’andata del campionato di serie B2 di pallavolo femminile e la Dolcos Cabiate ha virato al giro di boa al sesto posto a quota 22 punti dopo la sconfitta casalinga subita nell’ultimo match per 2-3 contro la Vero Volley Monza che l’ha anche agganciata in classifica. Il campionato ora si ferma e Cabiate tornerà in campo sabato 7 febbraio quando renderà visita all’Agrate già battuto nel match d’andata per 3-0.

Il tabellino di Dolcos Cabiate-Vero Volley Monza 2-3

Parziali: 26-24, 25-22, 20-25, 18-25, 11-15

Cabiate: G. Crespi 24, A. Crespi 16, Morolli 13, Colombo 11, Visconti 9, Erba 4, Mazzi 1

Risultati del 13° turno ultimo d’andata del girone A

Cabiate-Vero Volley Monza 2-3, Agrate-Thema Studio US Torri 1-3, Futurvolley-PlanetVolley VR 3-1, Busnago-Duec 3-2, Gorgonzola-Volley Noventa Vicentina 0-3, Zevio VR-Crema 3-1, ZooGreen CR-Eagles Vergati PD 0-3.

La classifica del girone A

Volley Noventa Vicentina 34; Eagles Vergati PD 31; Crema 29; Thema Studio US Torri 28; Dolcos Cabiate, Vero Volley Monza 22; PlanetVolley VR 20; Zevio VR 19; Agrate 15; Gorgonzola 14; Duec Credeva 13; ZooGreen CR, Futurvolley 12; Busnago 2.

Programma del 1° turno ritorno del girone A

Sabato 7 febbraio 2026 ore 21 Agrate-Cabiate, Monza-Busnago, Thema Studio US Torri-Eagles Vergati PD , Duec-Futurvolley, PlanetVolley-Zevio VR-Crema Crema-Gorgonzola, Volley Noventa Vicentina-ZooGreen.