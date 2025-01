Giro di boa per la Pallavolo Cabiate pronta a ricevere la Libellula Bra

Giro di boa per la Pallavolo Cabiate che sabato 18 gennaio alle ore 21 chiude il girone d'andata di serie B1 femminile ospitando tra le mura amiche la Libellula Bra alle ore 21.

Così Gilles Reali, il tecnico della Clerici Auto ha presentato la prossima sfida casalinga:

"Arriviamo all'ultima gara del girone d'andata e per noi è fondamentale fare punti per ridurre alla distanza che ci separa dall'obiettivo salvezza. Sabato affrontiamo un Bra che arriva dal successo per 3-1 contro Legnano e ha ottime giocatrici tra cui spicca Cicogna, una degli opposti migliori del campionato. Ecco perché ci aspettiamo un avversario agguerrito e che vorrà prolungare la sua striscia positiva. Da parte nostra però, sono certo che scenderemo in campo con la stessa determinazione vista nelle ultime due partite per provare a conquistare punti e muovere la classifica".