Gli anticipi regalano tre colpi corsari di Alebbio Como, Cucciago Bulls e Lomazzo

Il penultimo turno di regular season si è aperto ieri sera con tre vittorie esterne nel girone lariano

Il penultimo turno di stagione regolare del campionato DR3 ieri sera si è aperto con tre colpi esterni nel girone E lariano.

Le gare

Colpo grosso della capolista Alebbio Como che ha sbancato il campo della Virtus Cermenate certificando il suo primato. Colpaccio anche del Lomazzo a Erba che vale il quinto posto e un pass per i playoff. Obiettivo che sogna ancora Cucciago corsaro nel derby brianzolo sul campo del Playgroud Team. E oggi si chiude il cartellone con quattro sfide molto interessanti.

Il cartellone del 12° turno, penultimo di ritorno

Giovedì 16 ore 21.15 Erba-Lomazzo 64-70, Playground Team-Cucciago Bulls 38-65, Virtus Cermenate-Alebbio Como 57-65, venerdì 17 ore 21.15 Guanzate-Albavilla, Turate-Senna, Tavernerio-Sb’83 Cermenate, 21.30 Mariano-Villa Guardia.

La classifica aggiornata del Girone E, DR3

Alebbio Como 44; Basket Tavernerio, Virtus Cermenate 36; Playground Team 30; ABC Lomazzo, 26; GS Villa Guardia, Senna, CDG Erba 26; Guanzate, Cucciago Bulls 24; SB’83 Cermenate 16; Sant’Ambrogio Mariano Comense 14; Albavilla, Basket 2000 Turate 6.