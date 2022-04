La decisione

L'1 maggio 2022, per la prima volta dall'inizio della pandemia, gli Eagles Cantù torneranno al gran completo pronti a far sentire la loro voce e a supportare la squadra. Una decisione importante in un momento cruciale per la Pallacanestro Cantù, che vuole guadagnarsi il ritorno in Serie A.

Gli Eagles Cantù tornano a riempire il palazzetto: "E' giunto il momento di rientrare"

Di seguito il comunicato dei tifosi canturini: