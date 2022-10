Ieri, lunedì 17 ottobre 2022, ne davamo la notizia: Como sarà una delle tre città protagoniste degli European Master Games che si terranno nel 2027. Un evento sicuramente minore rispetto a grandi appuntamenti come le Olimpiadi, che si terranno sempre in Lombardia nel 2026, ma sicuramente stimolanti per il territorio. E proprio per questo Como si dovrà preparare al meglio per accogliere i giochi.

Gli European Master Games 2027 a Como. Rapinese: "La sfida è iniziata. Ristruttureremo gli impianti sportivi"

Como sarà una delle tre sedi lombarde degli European Masters Games che si terranno nel 2027 e il nome prescelto per l’iniziativa è “Como Lake”.

La prestigiosa manifestazione multisportiva è organizzata ogni quattro anni dall’International Masters Games Association. Tre le città lombarde coinvolte - Como, Lecco e Varese –che hanno battuto la concorrenza di Lisbona, anch’essa in lizza per organizzare l’edizione 2027.

Il Sindaco di Como, Alessandro Rapinese, ha festeggiato l’evento in diretta streaming a Palazzo Lombardia in collegamento con Sergey Bubka, presidente del Comitato, Davide Galimberti, Sindaco di Varese, Mauro Gattinoni, Sindaco di Lecco e con Antonio Rossi, sottosegretario con delega allo Sport, Regione Lombardia e l’on. Manuela di Centa, consigliere del Ministero del Turismo, entrambi vincitori di medaglie olimpiche.

I giochi verranno suddivisi nei territori delle tre province. Molti gli sport coinvolti: dalla scherma, al tennis, al triathlon, al nuoto e molti altri ancora. E Como intende arrivare pronta all’evento del 2027: gli interventi in atto su molte strutture sportive del territorio vanno in questa direzione, anche per rispondere alle ricadute in termini turistici ed economici per il territorio.