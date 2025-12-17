Pallacanestro giovanile

PGC: gli U13 vincono il derby Gold espugnando Cermenate

Si è aperto con una bella vittoria corsara il girone di ritorno per la squadra canturina.

Cantù · 17/12/2025 alle 08:46

Gli Under13 del PGC, Progetto Giovani Cantù, hanno conquistato una bella vittoria contro Cermenate nel campionato Gold.

Under13a gonfie vele nel campionato Gold

C’era attesa per il derby brianzolo valido per il 1° turno di ritorno del campionato Under13 Gold in programma a Cermenate e che metteva di fonte i locali della Virtus e i pari età della Geneco PGC Cantù. La sfida non ha deluso le attese con i giovani canturini che hanno subito allungato per poi tenere a distanza i padroni di casa. Alla fine successo meritato per la Geneco diretta da coach Matteo Alberio che si conferma al quarto posto nel girone B regionale.

Il tabellino di Virtus Cermenate-Geneco Cantù

Parziali: 13-26, 27-41, 35-54.

Geneco Cantù: Guglielmetti 4, Marzoli 2, Novelli 4, Casati 11, Bianchi 12, Valsiglio 10, Manalo, Rizzini 2, Neuman 15, Sibio 2, Basile. All. Alberio, Vice All. Besio.

Matteo Alberio coach Geneco cantù Under13
Matteo Alberio coach Geneco Cantù Under13
