Gli U14 del Progetto Giovani Cantù cadono in casa contro la Robur Varese per 61-74

L'ultima partita di campionato del 2024 non è fortunata per la squadra Under14 Gold del Progetto Giovani Cantù che è stata sconfitta a domicilio dalla Robur Varese per 61-74. La squadra di coach Matteo Cara è stata costretta ad inseguire fin dall'inizio senza mai riaprire il match. Ora tempo di tornei natalizi per gli u14 della Uniweb.

Il tabellino di UNIWEB CANTÙ - ROBUR ET FIDES VARESE 61- 74

Parziali: 12-25, 31-42, 43-64

Uniweb Cantù: Imberti, De Lucca 5, Balestrini 2, Riva 4, Sala, Galli 1, Cunio 20, Colombo 10, Galvano 3, Sanvito 4, Castoldi 6, Torchio 6. All. Cara, Vice All. Roncoroni.