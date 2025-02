Gli U15 della Cierre Ufficio Cantù tornano al successo superando in rimonta Treviglio 69-65

Pronto riscatto della Cierre Ufficio Cantù che nel 3° turno del girone Gold del campionato lombardo Under15 Eccellenza ha battuto in casa e in rimonta i pari età del Trony Blu Basket Treviglio per 69-65.

La sfida

Dopo tre quarti con gli ospiti avanti, i giovani canturini diretti da coach Matteo Bonassi negli ultimi 10' hanno messo la freccia piazzando l'allungo vincente. Cantù tonerà in campo per il 4°turno d'andata sabato 15 febbraio ospite della Pallacanestro Brescia (ore 17).

Tabellino di Cierre Ufficio Cantù-Basket Treviglio 65-69

Parziali: 21-18, 39-36, 51-45

Cierre Ufficio Cantù: Barreca 8, Villa 2, Leto 4, Rainoldi 6, Teoldi 2, Festi 9, Grisoni, Sellitto 11, Martinelli, Marelli 25, Bonavoglia, Gazzani 2. All. Bonassi, Vice All. Cipolletta.

Trony Blu Basket Treviglio: Bisesti 8, Airoldi 2, Bergamasco 5, Bertoncini 2, Villa 20, Baroli, Dana 11, Bonacina 11, Gamba 2, Colombo 2, Mangiarini 2.