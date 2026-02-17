Gli U17 Cantù ko a Milano nell’andata della finale regionale per 104-89

Il primo round della finalissima regionale del campionato Under17 è andata male per la Generali Buelli e Rasero Cantù che nel weekend ha incassato la prima sconfitta stagionale sul campo dell’Olimpia Milano che si è imposta per 104-89.

La gara

Per la verità i canturini di coach Antonio Visciglia erano partiti molto bene chiudendo avanti il primo quarto. Poi i padroni di casa hanno recuperato e la partita è stata molto equilibrata fino all’intervallo. Al rientro in campo però Milano ha cambiato marcia e allungato per il + 15 finale. Uno svantaggio che i canturini proveranno a ribaltare l’esito della finale nel match di ritorno che giocheranno in casa già questa sera martedì 17 a Seveso.

Tabellino finale d’andata Olimpia Milano-Cantù 104-89

Parziali: 25-32, 53-52, 79-68

Olimpia Milano: Dozio 13, Puccia Modica 11, Vogogna 5, Taldrik 7, Chouenkam 8, Lasalandra 8, Compaore 14, Ursu, Firpo 12, Mazzarulli 3, Brusamarello 4, Sguazzin 19.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Marelli, Sironi 2, Villa 12, Castoldi, Zotti Pavlovic 6, Pizzamiglio 1, Ventura 34, Buzzi, Fortis 11, Alexa 14, Martinalli 3, Bagordo 6. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.