Pallacanestro giovanile

Gli U17 Cantù ko a Milano nell’andata della finale regionale per 104-89

Primo round all'Olimpia, martedì 17 a Seveso il return match

Gli U17 Cantù ko a Milano nell’andata della finale regionale per 104-89

Cantù · 17/02/2026 alle 08:10

di

Il primo round della finalissima regionale del campionato Under17 è andata male per la Generali Buelli e Rasero Cantù che nel weekend ha incassato la prima sconfitta stagionale sul campo dell’Olimpia Milano che si è imposta per 104-89.

La gara

Per la verità i canturini di coach Antonio Visciglia erano partiti molto bene chiudendo avanti il primo quarto. Poi i padroni di casa hanno recuperato e la partita è stata molto equilibrata fino all’intervallo. Al rientro in campo però Milano ha cambiato marcia e allungato per il + 15 finale. Uno svantaggio che i canturini proveranno a ribaltare l’esito della finale nel match di ritorno che giocheranno in casa già questa  sera martedì 17 a Seveso.

Tabellino finale d’andata Olimpia Milano-Cantù 104-89

Parziali: 25-32, 53-52, 79-68
Olimpia Milano: Dozio 13, Puccia Modica 11, Vogogna 5, Taldrik 7, Chouenkam 8, Lasalandra 8, Compaore 14, Ursu, Firpo 12, Mazzarulli 3, Brusamarello 4, Sguazzin 19.
Generali Buelli e Rasero Cantù: Marelli, Sironi 2, Villa 12, Castoldi, Zotti Pavlovic 6, Pizzamiglio 1, Ventura 34, Buzzi, Fortis 11, Alexa 14, Martinalli 3, Bagordo 6. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Cantù U17 ancora a segno- foto social PGC
Cantù U17ko nella finale regionale d’andata- foto social PGC
Tu cosa ne pensi?