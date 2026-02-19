Gli U17 Cantù vincono la finale di ritorno con Milano per 86-73 ma non basta per il titolo regionale

Impresa sfiorata dagli Under17 del Progetto Giovani Cantù che hanno vinto in casa la finale di ritorno regionale contro l’Olimpia Milano ma non è bastato per conquistare anche il titolo lombardo sfumato per soli 2 punti.

Il ritorno

Dopo aver perso sabato scorso la sfida d’andata per 104-89 a Milano, la Buelli&Rasero di coach Antonio Visciglia è stata protagonista di una grande prestazione al termine di una gara molto combattuta e contro un avversario davvero forte. Nell’ultimo quarto i canturini sono riusciti ad allungare ma non a ribaltare il -15 dell’andata vincendo alla fine per 86-73. In virtù della differenza canestri, il PGC ottiene dunque il secondo posto in Lombardia e festeggia l’accesso meritato alla fase Interzonale.

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù-Olimpia Miano 86-73

Parziali: 16-21, 37-46, 63-60

Generali Buelli e Rasero Cantù: Marelli, Sironi 11, Villa 6, Fossati 5, Zotti Pavlovic 22, Pizzamiglio 3, Fortis 8, Pulcinelli, Leto 4, Alexa 9, Martinalli, Bagordo 18. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Olimpia Milano: Dozio 3, Cerbino 7, Puccia Modica 5, Vogogna 11, Taldrik 2, Chouenkam 2, Lasalandra 4, Compaore 16, Ursu, Firpo 13, Nicolodi 1, Sguazzin 9.