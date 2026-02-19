Pallacanestro giovanile

Gli U17 Cantù vincono la finale di ritorno con Milano per 86-73 ma non basta per il titolo regionale

I biancoblù vincono di 13, ma non basta a ribaltare il -15 dell'andata: sono secondi in Lombardia

Cantù · 19/02/2026 alle 08:13

Impresa sfiorata dagli Under17 del Progetto Giovani Cantù che hanno vinto in casa la finale di ritorno regionale contro l’Olimpia Milano ma non è bastato per conquistare anche il titolo lombardo sfumato per soli 2 punti.

Il ritorno

Dopo aver perso sabato scorso la sfida d’andata per 104-89 a Milano,  la Buelli&Rasero di coach Antonio Visciglia è stata protagonista di una grande prestazione al termine di una gara molto combattuta e contro un avversario davvero forte. Nell’ultimo quarto i canturini sono riusciti ad allungare ma non a ribaltare il -15 dell’andata vincendo alla fine per 86-73. In virtù della differenza canestri, il PGC ottiene dunque il secondo posto in Lombardia e festeggia l’accesso meritato alla fase Interzonale.

Antonio Visciglia coach Under17 Cantù

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù-Olimpia Miano 86-73

Parziali: 16-21, 37-46, 63-60

Generali Buelli e Rasero Cantù: Marelli, Sironi 11, Villa 6, Fossati 5, Zotti Pavlovic 22, Pizzamiglio 3, Fortis 8, Pulcinelli, Leto 4, Alexa 9, Martinalli, Bagordo 18. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Olimpia Milano: Dozio 3, Cerbino 7, Puccia Modica 5, Vogogna 11, Taldrik 2, Chouenkam 2, Lasalandra 4, Compaore 16, Ursu, Firpo 13, Nicolodi 1, Sguazzin 9.

PGC U17 ieri ha battuto MIlano 86-73
PGC U17 ieri ha battuto Milano 86-73- foto social PGC
