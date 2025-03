Gli U17 del PGC Cantù debuttano nella fase interregionale domando Trieste per 88-69

Partenza lanciata per gli Under17 del Progetto Giovani Cantù nella fase interregionale.

Ieri pomeriggio la Generali Buelli e Rasero Cantù ha debuttato nel girone C interregionale superando in casa la Pallacanestro Trieste per 88-69 al termine di una gara sempre condotta che ha visto ben 5 cestisti in doppia cifra. Cantù tornerà in campo per il 2° turno d'andata già merccoledì 12 ospite del Borgomanero.

Il tabellino di Generali Buelli e Rasero Cantù-Pall. Trieste 88-69

I parzialo: 22-15, 46-35, 70-53

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 16, Redaelli 4, Rossi 2, Zimonjic 11, Ventura 15, Gualdi 12, Malano 3, Fortis, Panceri 6, Bandirali 15, Bagordo, Pavese 4. All. Bonassi, Vice All. Banfi.

Pallacanestro Trieste: Balde 4, Perini, Tobou 28, Messini 2, Facchin 11, Traversin 2, Buriani, Pernich, Crechici 10, Desobgo 2, Chouenkam 10. All. Scala.

Il calendario che attende il PGC U17 nel girone C

1° turno Cantù-Trieste andata 9 marzo, ritorno 14 aprile

2° turno Borgomanero-Cantù andata 12 marzo, ritorno 18 aprile

3° turno Cantù-Bassano andata 22 marzo, ritorno 7 maggio

4° turno Cantù-Empoli andata 29 marzo, ritorno 2 maggio

5° turno San Lazzaro Bologna-Cantù andata 6 aprile, ritorno 10 maggio