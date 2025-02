Gli U17 di Cantù perdono a Milano il ritorno ma volano in finalissima regionale

Grande notizia per il Progetto Giovani Cantù che celebra l'impresa della sua squadra Under17 Eccellenza targata Generali Buelli e Rasero che si è qualificata per la finalissima lombarda di categoria. Ieri i giovani biancoblù allenati da coach Guido Saibene pur perdendo la gara di ritorno della semifinale sul campo della corazzata EA7 Olimpia Milano sono riusciti a difendere la differenza canestri acquisita nel match d'andata vinto 90-61. Un bel risultato che gratifica la crescita di Luca Bandirali e compagni.

Il tabellino della gara di ritonro della semifinale U17

Olimpia Milano-Generali Buelli e Rasero Cantù 93-70

Parziali: 23-18, 50-35, 72-43

Olimpia Milano: Finazzer 6, Vogogna 13, Dozio 7, Trezzi 2, Chauveau 6, Forini 14, Lasalandra 7, Compaore 7, Firpo 2, Pillepich 11, Sguazzin 9, Tornese 9. All. Cardelli.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Molteni 10, Redaelli 6, Zimonjic 24, Ventura, Gualdi 6, Malano 4, Ghirardi, Fortis 2, Panceri 7, Alexa, Bandirali 9, Pavese 2. All. Saibene, Vice All. Bonassi, Banfi.