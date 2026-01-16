Gli U17 di Cantù sbancano anche Brescia e chiudono la prima fase primi e imbattuti

Nuova prova di forza per la squadra Under17 Eccellenza del PGC Cantù che ha chiuso il girone di ritorno e la prima fase del campionato lombardo vincendo la 14esima partita consecutiva che le consegna il primo posto da imbattuta. La Generali Buelli e Rasero diretta da coach Totò Visciglia infatti ha sbancato anche il campo di Brescia andando in progressione e poi gestendo fino al 40′, Ora i canturini attendono di conoscere la seconda fase del campionato.

Il tabellino di Pallacanestro Brescia-Generali Buelli e Rasero Cantù 56-75

Parziali : 12-20, 24-38, 43-62

Pallacanestro Brescia: Luciani 2, Bordiga 12, Peroni 2, Violini 2, Begni 7, Micheli 8, Trezzi 4, Ninianzi 4, Pathe Thiaw 2, Giugni, Rosa 2, Villa 11. Di Matteo.

Generali Buelli e Rasero Cantù: Sironi 9, Villa 7, Sellitto, Fossati 11, Zotti Pavlovic 15, Pizzamiglio, Pozzi 2, Cozza 4, Fortis 7, Alexa 8, Martinalli, Ring 12. All. Visciglia, Vice All. Rumi, Pietri, Girotto.

Classifica aggiornata del girone B

Cantù 28; Gallarate 22; ABA Legnano 18; Social Osa Milano 16; Polisportiva Mago, Vanoli Cremona 8; Pallacanestro Brescia 6; Milanotre 2.