Gli Under 13 Cantù chiudono con un brillante 2° posto il 29° Memorial Denis Innocentin

La squadra Under 13 Gold del Progetto Giovani Cantù è salita sul podio della 29esima edizione del Memorial Denis Innocentin.

Under 13 d’argento al Memorial

La Geneco allenata da coach Matteo Alberio si è classificata al secondo posto al prestigioso torneo giovanile riservato alla categoria Under 13 maschile e organizzato dalla Polisportiva CGB di Brugherio in ricordo dell'indimenticato campione anche della Pallacanestro Cantù. Il torneo si è aperto il primo maggio con i gironi eliminatori per terminare domenica 4 maggio con la finalissima che ha visto proprio Cantù sfidare l'Olimpia Milano che si è imposta. In precedenza la Geneco aveva battuto nei quarti di finale l'HUB del Sempione per 60-53 e quindi in semifinale il Basket Seregno per 57-52. Ad avvalorare il secondo posto di squadra vanno segnalati altri ottimi risultati individuali conseguiti dai cestisti canturini: Riccardo Moscatelli ha vinto la gara da 3 punti; Gionata D’Aloia ha vinto la gara della Skill Challenge e Riccardo Olgiati è arrivato terzo nella gara al tiro.

La classifica finale del 29° Memorial Denis Innocentin

1° posto Olimpia Milano

2° posto Geneco Cantù

3° posto Basket Seregno

4° posto Blu Orobica Bergamo

5° posto Aurora Desio

6° posto Trento

7° posto Basket Cernusco

8° posto Pall. Brescia

9° posto Hub Sempione

10° posto Bernareggio

11° posto Lissone

12° posto Urania Milano

13° posto Orzinuovi

14° posto Aba Legnano

15° posto Caluschese

16° posto CGB Brugherio

Girone A: PGC Cantù, Olimpia Milano, CGB, Urania Milano

Girone B: Blu Orobica, Aurora Desio, Bernareggio, Caluschese

Girone C: Basket Seregno, Trento Academy, Orzinuovi, APL Lissone

Girone D: HUB Sempione, Pallacanestro Brescia, Basket Cernusco, ABA Legnano.