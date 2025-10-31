Gli Under13 di Cantù corsari a Milano al fotofinish e si confermano ai vertici

Colpo grosso della Geneco Cantù Under13 che ha giocato d’anticipo il 4° turno d ‘andata del campionato Gold lombardo andando a sbancare il difficile campo dell’Urania Milano. Un successo sofferto arrivato in volata al termine di una partita tiratissima e chiusa avanti per 60-62. La Geneco diretta da coach Matteo Alberio si conferma così ai vertici del girone B e tornerà in campo sabato 8 novembre sul campo del Seregno.

Il tabellino di Urania Milano-Geneco Cantù 60-62

Geneco Cantù: Guglielmetti 3, Marzoli 1, Montorfano 2, Novelli, Casati 1, Sellitto 10, Bianchi 16, Valsiglio 2, Neuman 17, Sibio, Reclari 10. All. Alberio, Vice All. Besio.

Classifica del girone B

Geneco Cantù, Bernareggio, Basket Costa 6; Seregno, Urania Milano, Desio 4; Forti e Liberi Monza, 2; Virtus Cermenate, Milanotre, Basket Pescate 0.